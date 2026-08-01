Een terugkeer van bij Ajax is op dit moment 'niet aan de orde', zegt de routinier tegenover ESPN. Sinds de 34-jarige verdediger afgelopen zomer uit zijn contract liep bij Brighton & Hove Albion houdt hij zijn conditie op peil op De Toekomst, maar van onderhandelingen met Jordi Cruijff is volgens Veltman geen sprake.

Veltman doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte van 2012 tot 2020 deel uit van de eerste selectie. Uiteindelijk kwam de verdediger tot 246 officiële optredens namens de Amsterdammers, waarmee hij onder meer drie keer landskampioen werd en eenmaal beslag legde op de KNVB Beker. In dienst van Ajax debuteerde Veltman bovendien in Oranje, waarvoor hij inmiddels 28 interlands achter zijn naam heeft staan.

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Ajax verkocht Veltman in de zomer van 2020 voor een bescheiden bedrag van zo'n één miljoen euro aan Brighton. Namens die club kwam de verdediger afgelopen seizoen nog tot het respectabele aantal van 24 optredens in de Premier League. Deze zomer liep Veltman uit zijn contract, sindsdien houdt hij zijn conditie op peil door op De Toekomst mee te trainen bij Jong Ajax.

Van een terugkeer bij Ajax is echter (nog) geen enkele sprake, benadrukt Veltman. "Er is niks besproken, dus op dit moment is dat zeker niet aan de orde." Jordi Cruijff is hij in de wandelgangen wel tegengekomen: "Dat was hallo en doei met Jordi, ik kwam hem tegen op De Toekomst. Hij was druk met meetings en ik ging net naar boven voor de lunch. De man is druk op dit moment, dat snap ik ook. En voor de rest: ik doe gewoon mijn trainingen en zie wel wat er op mij afkomt. Er is niks besproken met Ajax, dus op dit moment is een terugkeer zeker niet aan de orde."

Veltman zegt te hopen op 'een mooie stap'. "Of dat Ajax is of ergens anders, ik kijk gewoon naar mijn plaatje. Nu ben ik om fit te blijven, dan zie ik wel wie er komt en of dat voor mij goed is." Mochten de Amsterdammers niet alsnog met hem om tafel gaan, dan zou dat eventueel ook een andere Nederlandse club kunnen zijn, bevestigt Veltman desgevraagd. "Ik sluit niks uit. Nogmaals: als het plaatje goed is voor mij. Ik wil nog zo graag en ik kan nog zo graag, dan grijp ik dat met beide handen aan. Waar dat is, binnen- of buitenland, dat laat ik open." Zou een overstap naar bijvoorbeeld PSV of Feyenoord dan ook een optie zijn? "Dat zijn van die vragen dat je denkt van ja...", lacht Veltman. "Op dit moment kijk ik daar niet naar. Het is nu niet aan de orde, dus ik kan er wel dingen over zeggen... Voor nu ben ik lekker aan het trainen en fit aan het blijven. Als er een club komt met een mooi idee en een mooi project, dan ga ik daarvoor", besluit Veltman.