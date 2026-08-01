Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om aandelen in het WK voetbal te verkopen aan private investeerders is van de baan. In een verklaring op X schrijft de wereldvoetbalbond dat de plannen op dusdanige 'verdeeldheid' stuitten dat verder doorzetten geen zin heeft.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat de FIFA een bedrijf wil oprichten waarin onder meer de commerciële rechten van het WK en het WK voor clubs worden ondergebracht. De wereldvoetbalbond wil zelf een meerderheidsbelang behouden. Een deel van de aandelen zou naar de 211 nationale voetbalbonden gaan, terwijl ook private investeerders kunnen instappen. Zo zou de Amerikaanse durfkapitalist Joshua Kushner, wiens broer Jared de schoonzoon van president Donald Trump is, zich voor een fors bedrag inkopen. Volgens berichtgeving zou Infantino na zijn voorzitterschap in 2031 als commissaris van het WK aan de slag kunnen gaan, wat hem tientallen miljoenen zou kunnen opleveren.

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De plannen stuitten echter op grote kritiek in de voetbalwereld. Bovendien lieten verschillende continentale bonden - de Europese voetbalbond UEFA voorop - al weten mordicus tégen te zijn. De 55 Europese landen dreigden zelfs met het boycotten van alle door de FIFA georganiseerde toernooien indien Infantino zijn aandelenplan door zou zetten.

In de nacht van vrijdag op zaterdag schrijft de FIFA in een statement op X, dat wordt toegeschreven aan Infantino, dat de plannen voor nu van de baan zijn. "Het FIFA Forward Enterprise-project was bedoeld om een basis te bieden om de aangesloten voetbalbonden én onze sport wereldwijd, vooral in landen waar steun het meest nodig is, te versterken", schrijft de wereldvoetbalbond. "Bovendien hebben we vanaf het begin gezegd dat we dit alleen zouden doen als een meerderheid van de bonden voor zouden zijn." Daarnaast zouden ook de FIFA-raad, de continentale bonden én 'bredere stakeholders' geconsulteerd worden.

"Na zorgvuldig te hebben geluisterd naar alle standpunten, is duidelijk geworden dat het project voor dusdanige verdeling heeft gezorgd dat het, ongeacht het niveau van steun, niet langer in het belang is van het oorspronkelijke doel. Ons doel is altijd geweest, en zal altijd blijven, om te verenigen en te verbeteren. Daarom zal dit voorstel niet doorgaan", schrijft de FIFA.

Infantino laat voorts weten dat hij op korte termijn wil proberen om de rijen weer te sluiten. "Het is mijn intentie om alle belanghebbende partijen in de komende dagen en weken weer bij elkaar te brengen in de geest van onze gedeelde interesse in de sport, met als doel de continue groei van het voetbal overal, vooral in de landen die onze steun het meest nodig hebben, voort te zetten", aldus de Zwiter.