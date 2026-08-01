PSV en AZ openen zondagavond het Nederlandse voetbalseizoen met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Trainer Peter Bosz kan bij de landskampioen vermoedelijk nog niet vanaf de aftrap beschikken over enkele internationals, terwijl AZ het zonder aanvoerder Jordy Clasie en rechtsback Denso Kasius moet stellen. In dit artikel vind je de vermoedelijke opstellingen van beide teams.

De wedstrijd begint zondag om 18.00 uur in het Philips Stadion. Bosz lijkt in zijn basiself voornamelijk te kiezen voor spelers die de volledige voorbereiding hebben meegemaakt. Matej Kovar wordt onder de lat verwacht. Voor hem vormen Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo en Yarek Gasiorowski waarschijnlijk drie van de vier verdedigers.

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De grootste onzekerheid bevindt zich aan de linkerkant van de defensie. Mauro Júnior lijkt nodig te zijn als controlerende middenvelder, waardoor Noah Fernandez de beste papieren heeft voor een basisplaats als linksback. Het talent begon een week eerder ook op die positie tijdens de oefenwedstrijd tegen Villarreal.

Bosz lijkt Guus Til in de spits te zetten

Op het middenveld lijkt Mauro Júnior gezelschap te krijgen van Joey Veerman en Sven Mijnans. Laatstgenoemde kan uitgerekend tegen zijn voormalige club zijn officiële debuut voor PSV maken. Mijnans maakte gedurende de voorbereiding voldoende indruk om zich direct in de basis te spelen.

Voorin lijkt Bosz een opvallende keuze te maken. Guus Til wordt naar verwachting als centrumspits opgesteld, omdat Alassane Pléa tijdens de oefenwedstrijden nog geen doorslaggevende indruk heeft achtergelaten. Dennis Man en Ruben van Bommel moeten vanaf de flanken voor aanvoer zorgen.

Van Bommel is hersteld van zijn blessure en maakte in de voorbereiding alweer minuten. Het is nog onzeker of hij de volledige wedstrijd kan spelen. Couhaib Driouech geldt daardoor als een logische kandidaat om later in het duel binnen de lijnen te komen.

Ivan Perisic, Ricardo Pepi en Sergiño Dest hervatten na het WK pas onlangs de training. Bosz liet tijdens zijn persconferentie in het midden of zij direct kunnen starten, maar een rol als invaller lijkt waarschijnlijker.

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Fernandez; Mauro Júnior, Veerman, Mijnans; Man, Til, Van Bommel.

AZ mist Clasie en Kasius

AZ-trainer Leeroy Echteld moet zijn elftal op twee posities aanpassen. Clasie is niet fit genoeg om tegen PSV in actie te komen. Ook Kasius ontbreekt vanwege een liesblessure. Dave Kwakman en Elijah Dijkstra zijn de waarschijnlijke vervangers.

In het doel kan Jari De Busser zijn officiële debuut voor AZ maken. De doelman kwam deze zomer over van Go Ahead Eagles. Voor hem worden Dijkstra, Wouter Goes, Lewis Schouten en Mateo Chávez in de verdediging verwacht.

Peer Koopmeiners lijkt ondanks de belangstelling van Club Brugge gewoon te starten. Hij vormt het middenveld waarschijnlijk met Kwakman en Kees Smit. Voorin kiest Echteld vermoedelijk voor Weslley Patati, Ro-Zangelo Daal en Mexx Meerdink.

Meerdink begint het seizoen als eerste spits van de Alkmaarders. Technisch directeur Niels van Duinen maakte eerder duidelijk dat de aanvaller voorlopig de voorkeur krijgt boven Troy Parrott. “We hebben uitgesproken dat Mexx in principe onze eerste spits is”, aldus Van Duinen.

Vermoedelijke opstelling AZ: De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, Chávez; Kwakman, Koopmeiners, Smit; Patati, Meerdink, Daal.