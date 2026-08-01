leek de afgelopen jaren meermaals op weg naar de uitgang bij Ajax, maar staat nog altijd in Amsterdam onder contract. De linksback zit in de Johan Cruijff ArenA en is lovend over de nieuwe technische staf.

De linksback zit momenteel goed in zijn vel bij Ajax. De komst van de nieuwe technische staf stemt hem positief en ondanks de aanhoudende kritiek van een deel van de supporters blijft Wijndal vechten voor zijn plek. "Tegen een paar vrienden heb ik al gezegd: onkruid vergaat niet", zei hij donderdagavond lachend voor de camera van Ziggo Sport na de 4-1 overwinning op Vojvodina in de voorronde van de Conference League.

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De linksback kijkt met vertrouwen uit naar het nieuwe seizoen. De komst van de nieuwe technische staf speelt daarin een belangrijke rol. "Ik ben zeer positief. Ze hebben een goed idee van spelen en ik denk dat je dat ook kunt zien in de afgelopen wedstrijden. We zitten er wel redelijk goed in, ook al moeten we nog beter. Het is leuk."

'Onkruid vergaat niet'

Wijndal vervolgt: "Elke dag probeer ik mezelf op de training te verbeteren. De ene keer lukt dat wel, de andere keer wat minder, maar we zijn iedere dag bezig met het team. Met de staf zit het goed, met de spelers onderling zit het goed. Daar krijg je veel vertrouwen uit."