Bas Nijhuis is donderdagavond in het programma De Oranjezomer geconfronteerd met de felle kritiek die hij deze week kreeg van voormalig scheidsrechter Mario van der Ende. De arbiter reageerde voor het eerst op de harde woorden van zijn oud-collega.

Van der Ende gaf deze week in gesprek met Sportnieuws.nl aan dat hij grote moeite heeft met de manier waarop Nijhuis zijn wedstrijden leidt. "Ik vond Nijhuis een groot talent toen hij begon te fluiten. Maar zoals hij de laatste jaren bezig is om zijn eigen regels toe te passen op het veld... Ik denk dat uniformiteit voor spelers, trainers en het publiek belangrijk is in de arbitrage. Als jij dan bewust de grenzen gaat overtreden, bewust overtredingen gaat negeren... Hij koketteert er ook mee dat hij dat randje overgaat. Dat hoort dus niet bij een scheidsrechter", zei hij onder meer.

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In De Oranjezomer wordt Nijhuis geconfronteerd met de kritische woorden van Van der Ende. "Ik vind het niet heel positief", zegt de Tukker lachend. Tafelgast Ben van den Burg haakt vervolgens in op de discussie. "Je lacht het weg. Dit is vernietigend", zegt hij tegen Nijhuis.

Rutger Castricum neemt het vervolgens op voor de arbiter. "Ik vind het ook wel fijn dat er een beetje gevoetbald mag blijven worden en dat er niet bij elke scheet wordt gefloten. Dus ik vind het eigenlijk best plezierig hoe Bas fluit."