Een pijnlijke avond voor FC Twente. De Tukkers speelden ruim een uur met een man meer tegen Ferencváros, maar wisten daar lange tijd niet van de profiteren. In de slotfase scoorden de Tukkers nog twee keer, maar genoeg was dat niet: 2-2. De ploeg van John van den Brom kan de Europa League vergeten en mag zich gaan opmaken voor de voorrondes van de Conference League.
FC Twente speelde een dramatische eerste helft op bezoek bij Ferencváros. Trainer John van den Brom gaf voorafgaand aan de wedstrijd aan dat hij wilde dat zijn ploeg 'vaster aan de bal' zou zijn en aanvallend meer zou brengen. Daar slaagden de Tukkers in de eerste 45 minuten niet in. FC Twente was slordig en creëerde nauwelijks kansen. Vreemd was het dan ook niet dat Ferencváros, dat overigens ook niet groots speelde, maar wel meer aanvallende intenties leek te hebben, op voorsprong kwam. Thomas van den Belt maakte een overtreding in het strafschopgebied, waarna Ferencváros uit een strafschop op een 1-0 voorsprong kwam.
Daardoor moest FC Twente een achterstand van twee doelpunten goedmaken, nadat een week eerder in de eigen Grolsch Veste met 1-2 was verloren. Omdat de ploeg van Van den Brom totaal niet goed in de wedstrijd zat, leek het niet waarschijnlijk dat dit zou lukken. Philippe Rommens (oud-speler van Go Ahead Eagles) zorgde echter voor hoop aan Twentse zijde. Hij haalde Ramiz Zerrouki hard onderuit en kreeg na dertig minuten spelen een directe rode kaart. FC Twente wist het overtal voor rust echter niet uit te buiten en creëerde nauwelijks kansen.
Daar was John van den Brom ook niet tevreden over: hij besloot tijdens de rust in te grijpen en tweemaal te wisselen. Kort na die wissels ging het echter al gruwelijk mis, na balverlies van invaller Daouda Weidmann. Ferencváros-aanvaller Joseph profiteerde optimaal en verschalkte Unnerstall op fraaie wijze. Ondanks dat de Hongaren met een man minder speelden, kregen ze het voor elkaar om in aanvallend opzicht gevaarlijk te worden dan FC Twente.
De Tukkers schoten pas voor het eerst op doel in de 66ste minuut van de wedstrijd, en dat zei voldoende. Ook in het resterende deel van de wedstrijd werd FC Twente niet beter, maar één goede voorzet van invaller Younes Taha zorgde nog wel voor de aansluitingstreffer. Wout Weghorst knikte raak uit zijn voorzet en maakte zijn eerste officiële doelpunt in dienst van FC Twente: 2-1. Kort daarna was het opnieuw raak: ditmaal kopte Lucas Vennegoor of Hesselink de bal knap binnen. Ging het dan toch nog gebeuren?
Nee. FC Twente kwam simpelweg véél te laat op stoom is uitgeschakeld in de Europa League. Dat heeft de ploeg van Van den Brom vooral aan zichzelf te danken. Nu wacht een vervolg in de Conference League. De tegenstander zal het Slowaakse DAC 1904 zijn.
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Echt teleurstellend dit zeg, al moet ik zeggen dat iedereen met voetbalkennis het wel zag aankomen. v.d. Brom is een ideale nood trainer, maar als hij het seizoen ergens begint is het echt altijd minder als wanneer hij instroomd. Ik hoop wel dat de voorrondes Conf. league nu doorkomen want nederland kan een goed twente en ajax gebruiken voor de punten. Over AZ, PSV, en Feyenoord maak ik me ook geen zorgen die gaan wel punten pakken. En dan weer klimmen naar die extra plek en langzaam aan zorgen dat we die vasthouden om het Nederlands voetbal toch zn status te geven die het verdiend.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Echt teleurstellend dit zeg, al moet ik zeggen dat iedereen met voetbalkennis het wel zag aankomen. v.d. Brom is een ideale nood trainer, maar als hij het seizoen ergens begint is het echt altijd minder als wanneer hij instroomd. Ik hoop wel dat de voorrondes Conf. league nu doorkomen want nederland kan een goed twente en ajax gebruiken voor de punten. Over AZ, PSV, en Feyenoord maak ik me ook geen zorgen die gaan wel punten pakken. En dan weer klimmen naar die extra plek en langzaam aan zorgen dat we die vasthouden om het Nederlands voetbal toch zn status te geven die het verdiend.