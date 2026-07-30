Een pijnlijke avond voor FC Twente. De Tukkers speelden ruim een uur met een man meer tegen Ferencváros, maar wisten daar lange tijd niet van de profiteren. In de slotfase scoorden de Tukkers nog twee keer, maar genoeg was dat niet: 2-2. De ploeg van John van den Brom kan de Europa League vergeten en mag zich gaan opmaken voor de voorrondes van de Conference League.

FC Twente speelde een dramatische eerste helft op bezoek bij Ferencváros. Trainer John van den Brom gaf voorafgaand aan de wedstrijd aan dat hij wilde dat zijn ploeg 'vaster aan de bal' zou zijn en aanvallend meer zou brengen. Daar slaagden de Tukkers in de eerste 45 minuten niet in. FC Twente was slordig en creëerde nauwelijks kansen. Vreemd was het dan ook niet dat Ferencváros, dat overigens ook niet groots speelde, maar wel meer aanvallende intenties leek te hebben, op voorsprong kwam. Thomas van den Belt maakte een overtreding in het strafschopgebied, waarna Ferencváros uit een strafschop op een 1-0 voorsprong kwam.

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Daardoor moest FC Twente een achterstand van twee doelpunten goedmaken, nadat een week eerder in de eigen Grolsch Veste met 1-2 was verloren. Omdat de ploeg van Van den Brom totaal niet goed in de wedstrijd zat, leek het niet waarschijnlijk dat dit zou lukken. Philippe Rommens (oud-speler van Go Ahead Eagles) zorgde echter voor hoop aan Twentse zijde. Hij haalde Ramiz Zerrouki hard onderuit en kreeg na dertig minuten spelen een directe rode kaart. FC Twente wist het overtal voor rust echter niet uit te buiten en creëerde nauwelijks kansen.

𝐑𝐎𝐎𝐃 voor Philippe Rommens, FC Twente speelt nog een helft tegen tien man 🟥👀#FERTWE pic.twitter.com/iNG67R2RVc — ESPN NL (@ESPNnl) July 30, 2026

Daar was John van den Brom ook niet tevreden over: hij besloot tijdens de rust in te grijpen en tweemaal te wisselen. Kort na die wissels ging het echter al gruwelijk mis, na balverlies van invaller Daouda Weidmann. Ferencváros-aanvaller Joseph profiteerde optimaal en verschalkte Unnerstall op fraaie wijze. Ondanks dat de Hongaren met een man minder speelden, kregen ze het voor elkaar om in aanvallend opzicht gevaarlijk te worden dan FC Twente.

De Tukkers schoten pas voor het eerst op doel in de 66ste minuut van de wedstrijd, en dat zei voldoende. Ook in het resterende deel van de wedstrijd werd FC Twente niet beter, maar één goede voorzet van invaller Younes Taha zorgde nog wel voor de aansluitingstreffer. Wout Weghorst knikte raak uit zijn voorzet en maakte zijn eerste officiële doelpunt in dienst van FC Twente: 2-1. Kort daarna was het opnieuw raak: ditmaal kopte Lucas Vennegoor of Hesselink de bal knap binnen. Ging het dan toch nog gebeuren?

Nee. FC Twente kwam simpelweg véél te laat op stoom is uitgeschakeld in de Europa League. Dat heeft de ploeg van Van den Brom vooral aan zichzelf te danken. Nu wacht een vervolg in de Conference League. De tegenstander zal het Slowaakse DAC 1904 zijn.