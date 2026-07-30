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Tenenkrommende persconferentie Ajax: 'Ze is zenuwachtig en snapt weinig van voetbal'

30 juli 2026, 22:43   Bijgewerkt: 22:49
Michel tijdens de persconferentie van Ajax
Foto: © Ziggo Sport
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Een opmerkelijke persconferentie bij Ajax na de wedstrijd tegen FK Vojvodina. De Amsterdammers hadden een tolk ingeschakeld zodat Míchel de journalisten in het Spaans te woord kon staan, maar de tolk had niet haar beste avond.

De tolk, die zelf buiten beeld bleef bij de tv-registratie, klonk zenuwachtig en hakkelde bij de vertalingen van de antwoorden van Míchel. Ook leek ze niet onderlegd in voetbalterminologie. Zo sprak ze over een 'flank center speler', en vroeg ze daarna: "Een middenflank speler, hoe zeg je dat?" Ook moest ze meermaals bij Míchel navragen wat hij precies had gezegd en vroeg ze een journalist om diens vraag nog eens te herhalen.

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Míchel besloot halverwege de persconferentie volledig over te gaan op het Engels. "Dat kan ik ook", maakte hij duidelijk. In die taal kan hij wel wat minder de diepte in gaan. Op een gegeven moment vroeg hij aan de persvoorlichter: "Is het goed zo, in het Engels?" Die beaamde dat het goed ging.

Op sociale media spreken kijkers van een 'tenenkrommende' persconferentie. "Misschien volgende keer een tolk die iets van voetbal snapt", schrijft iemand op X. Andere kijkers benoemen dat de tolk nerveus overkwam.

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Miguel Ángel Sánchez
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 50 jaar (30 okt. 1975)

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