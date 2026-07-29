Officieel: Ajax voorziet spitspositie van kwaliteitsimpuls

Ajax heeft zich versterkt met , zo melden de Amsterdammers via de officiële kanalen. De Nigeriaanse spits komt op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers. Daar heeft Ajax een koopoptie bij bedongen. Arokodare gaat spelen met rugnummer 99.

Ajax haalde deze zomer in de persoon van Marcos Leonardo al een nieuwe spits in huis, maar er moest ook een concurrent komen voor de Braziliaan. Vorige week kwam naar buiten dat Arokodare daarvoor in beeld was en begin deze week werd duidelijk dat Ajax tot een akkoord was gekomen over de huur van de spits. De Amsterdammers betalen volgens transferjournalist Ben Jacobs een huursom van circa 1,2 miljoen euro, die bij kwalificatie voor de Conference League met 585.000 euro toeneemt.

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Ajax heeft een koopoptie bedongen. Daardoor kan Arokodare komende zomer voor een bedrag van maximaal twintig miljoen euro definitief de overstap maken naar Nederland, zo meldde De Telegraaf. De Amsterdammers zullen ook zijn volledige salaris van bij Wolverhampton Wanderers overnemen. Vorig seizoen lag dit nog op 4,56 miljoen euro per jaar, maar door de degradatie ligt het nieuwe loon van de spits rond de 2,3 miljoen euro.

Arokodare stond tussen januari 2023 en september 2025 onder contract bij het Belgische KRC Genk, waar hij met name in zijn laatste seizoen op dreef was. In 45 officiële wedstrijden scoorde de aanvaller 23 keer en leverde hij 7 assists. Afgelopen jaar kwam hij voor Wolverhampton tot 38 officiële duels, waarin hij goed was voor zes treffers en twee assists.

"Met Tolu halen we een spits met een profiel dat we nog niet in de selectie hadden", begint Jordi Cruijff op de clubwebsite. "Een fysiek sterke speler die eerder bewezen heeft een doelpuntenmaker te zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat hij komend seizoen zijn waarde gaat hebben voor het team."