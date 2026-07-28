Toptransfer tussen Ajax en NEC klapt op laatste moment

gaat zijn carrière toch niet voortzetten bij NEC, zo meldt Voetbal International. De Turkse verdediger leek Ajax definitief te verlaten voor Nijmegen, maar de deal is op het laatste moment geklapt.

Kaplan werd afgelopen seizoen door Ajax verhuurd aan NEC, waar hij het uitstekend naar zijn zin had. De Turk heeft nu nog een contract voor een seizoen in de Johan Cruijff ArenA, dus willen de Amsterdammers hem van de hand doen om nog wat aan hem over te houden. In eerste instantie leek de verdediger te duur te zijn voor NEC, maar via een speciale constructie was de transfer toch wel realistisch.

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Maandag werd de 23-jarige mandekker gespot op de locatie waar NEC zijn medische keuringen uitvoert. Het leek er dan ook op dat een terugkeer van Kaplan in het Goffertstadion slechts een kwestie van tijd zou zijn. Maandag stuntten de Nijmegenaren ook al door de komst van Dusan Tadic af te ronden.

Inmiddels is duidelijk dat de terugkeer van Kaplan bij NEC niet doorgaat. VI meldt dat er een ‘kink in de kabel’ is gekomen, waardoor de deal is geklapt. De precieze oorzaak van het klappen van de deal is niet duidelijk. Daardoor zal Kaplan voorlopig bij Ajax blijven, terwijl NEC op zoek moet naar een andere centrumverdediger.