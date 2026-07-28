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Toptransfer tussen Ajax en NEC klapt op laatste moment

28 juli 2026, 12:51
Dick Schreuder
Foto: © Imago
2 reacties
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Ahmetcan Kaplan gaat zijn carrière toch niet voortzetten bij NEC, zo meldt Voetbal International. De Turkse verdediger leek Ajax definitief te verlaten voor Nijmegen, maar de deal is op het laatste moment geklapt.

Kaplan werd afgelopen seizoen door Ajax verhuurd aan NEC, waar hij het uitstekend naar zijn zin had. De Turk heeft nu nog een contract voor een seizoen in de Johan Cruijff ArenA, dus willen de Amsterdammers hem van de hand doen om nog wat aan hem over te houden. In eerste instantie leek de verdediger te duur te zijn voor NEC, maar via een speciale constructie was de transfer toch wel realistisch.

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Maandag werd de 23-jarige mandekker gespot op de locatie waar NEC zijn medische keuringen uitvoert. Het leek er dan ook op dat een terugkeer van Kaplan in het Goffertstadion slechts een kwestie van tijd zou zijn. Maandag stuntten de Nijmegenaren ook al door de komst van Dusan Tadic af te ronden.

Inmiddels is duidelijk dat de terugkeer van Kaplan bij NEC niet doorgaat. VI meldt dat er een ‘kink in de kabel’ is gekomen, waardoor de deal is geklapt. De precieze oorzaak van het klappen van de deal is niet duidelijk. Daardoor zal Kaplan voorlopig bij Ajax blijven, terwijl NEC op zoek moet naar een andere centrumverdediger.

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Nec zal weer voor appel en een ei speler van ajax willen hebben terwijl ze zelf hoog in de boom zitten met hun eigen troep.

0laf
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0laf
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NEC is met die "troep" en de troep van Ajax (Kaplan) wel derde geworden. Zou het ook andersom kunnen zijn en dat Ajax voor die "troep" nu de hoofdprijs wil?

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kolie
301 Reacties
850 Dagen lid
1.057 Likes
Kolie
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Nec zal weer voor appel en een ei speler van ajax willen hebben terwijl ze zelf hoog in de boom zitten met hun eigen troep.

0laf
1.337 Reacties
1.400 Dagen lid
5.932 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

NEC is met die "troep" en de troep van Ajax (Kaplan) wel derde geworden. Zou het ook andersom kunnen zijn en dat Ajax voor die "troep" nu de hoofdprijs wil?

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Ahmetcan Kaplan

Ahmetcan Kaplan
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (16 jan. 2003)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
25
1
2025/2026
Jong Ajax
3
1
2024/2025
Jong Ajax
3
2
2024/2025
Ajax
8
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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