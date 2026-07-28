Dusan Tadic geeft duidelijkheid over gesprekken met Ajax

heeft zich uitgesproken over zijn gesprekken met Ajax over een terugkeer. De kersverse aanwinst van NEC heeft gesproken met Jordi Cruijff, die hem alleen als coach naar Amsterdam wilde halen. De Serviër wilde echter als voetballer actief blijven.

Tadic werd maandag gepresenteerd als nieuwe aanwinst van NEC. In een reconstructie van de transfer schreef het Algemeen Dagblad dat ook Ajax heeft geprobeerd de 37-jarige aanvaller terug naar Nederland te halen. Volgens de krant zagen de Amsterdammers Tadic echter als iemand die vooral van waarde kon zijn in de kleedkamer, terwijl hij bij NEC ook een belangrijke rol op het veld moet gaan vervullen.

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In gesprek met verschillende media heeft Tadic bevestigd dat hij inderdaad heeft gesproken met Cruijff over een terugkeer bij Ajax. “Ik heb met Jordi gesproken. Ajax wilde me, maar als coach”, wordt de Serviër geciteerd door NU.nl. “Zowel het eerste elftal als de jeugd was een optie.” Uiteindelijk zijn de gesprekken nooit serieus geworden. “Want ik wil nog voetballen”, maakt Tadic duidelijk.

Na zijn actieve loopbaan is de routinier wel van plan om trainer te worden. Die kans krijgt hij bij NEC, zo maakte technisch directeur Carlos Aalbers duidelijk bij de presentatie van Tadic. “Dusan heeft de ambitie om na zijn spelerscarrière trainer te worden. Ook daarin willen wij hem de komende jaren de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen.”