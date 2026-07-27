Opvallende ommekeer bij Liverpool: verschil met Slot meteen zichtbaar

Andoni Iraola is zijn periode als trainer van Liverpool begonnen met een overwinning én een zichtbare stijlbreuk met voorganger Arne Slot. In een analyse van The Athletic wordt na de 4-2 zege op Sunderland in Nashville vooral gewezen op het hogere tempo, de directere passing en de agressieve druk naar voren. De blessure van Joe Gomez bracht tegelijkertijd een belangrijk probleem aan het licht.

Liverpool kwam via Kieran Morrison op voorsprong, maar zag Sunderland de wedstrijd vervolgens omdraaien. Na rust nam de ploeg van Iraola alsnog de controle over. Dominik Szoboszlai maakte gelijk, waarna Federico Chiesa en Lewis Koumas de zege veiligstelden.

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De positieve start van de voorbereidingstour door de Verenigde Staten werd overschaduwd door het uitvallen van Gomez. De verdediger ging al binnen acht minuten zonder contact naar de grond en moet scans ondergaan om de ernst van zijn spierblessure vast te stellen.

Iraola kiest andere koers dan Slot

Volgens The Athletic werd tegen Sunderland al duidelijk waarom Liverpool na het ontslag van Slot bij Iraola uitkwam. De club wilde aanvallender en directer voetbal zien, met meer intensiteit en een nadrukkelijkere drang naar voren.

Hoewel Iraola pas twee weken met een door het WK uitgedunde selectie heeft gewerkt, waren de veranderingen herkenbaar. Liverpool speelde in een hoger tempo, zocht vaker de verticale oplossing en zette vroeg druk op de opbouw van Sunderland. Onder Slot koos de ploeg vaker voor een pass in de breedte.

Iraola liet Liverpool in een 4-2-3-1-formatie spelen. Harvey Elliott fungeerde voor rust als aanvallende middenvelder, waarna Szoboszlai die rol overnam. Langs de lijn coachte Iraola voortdurend en moedigde hij zijn jonge ploeg aan om in groepen druk te zetten.

“We hadden een paar goede fases aan de bal, maar ik vond dat we wat intensiteit misten”, vertelde Iraola via de officiële clubkanalen. “Je merkt dat de timing nog niet helemaal goed is. We moeten nog veel trainen, maar dit is een begin. Er zijn nog genoeg dingen die beter moeten.”

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Van de 22 gebruikte spelers lijken alleen Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Szoboszlai en Rio Ngumoha serieus in aanmerking te komen voor een basisplaats tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen Newcastle United.

Blessure legt defensieve kwetsbaarheid bloot

De uitvalbeurt van Gomez maakte de defensieve problemen van Liverpool zichtbaar. Virgil van Dijk geniet nog van vakantie na het WK, Giovanni Leoni herstelt van een gescheurde kruisband en nieuwkomer Jeremy Jacquet werd uit voorzorg aan de kant gehouden vanwege een schouderblessure.

De achttienjarige Ifeanyi Ndukwe verving Gomez en vormde samen met leeftijdsgenoot Mor Talla Ndiaye een onervaren centrum. Volgens The Athletic hielden de talenten zich knap staande, waarbij vooral Ndukwe een overtuigende indruk maakte. Hij zal dit seizoen echter worden verhuurd, omdat hij niet aan de voorwaarden voor een Britse werkvergunning voldoet.

De analyse stelt dat Liverpool ongeacht de ernst van de blessure van Gomez defensieve versterking nodig heeft. Zowel centraal achterin als op de rechtsbackpositie zijn de opties beperkt.

“We waren tevreden, omdat we alle trainingen waren doorgekomen zonder een speler kwijt te raken”, aldus Iraola. “Helaas verloren we Joe nu meteen. Met Jeremy hebben we besloten voorzichtig te zijn. Waarschijnlijk speelt hij de laatste wedstrijd van deze tour.”

Szoboszlai groeide ondertussen uit tot de uitblinker. De middenvelder nam na rust de aanvoerdersband over en maakte met een harde uithaal van buiten het strafschopgebied gelijk. Later dwong hij met zijn pressing balverlies af en stelde hij Koumas in staat om de eindstand te bepalen.

Ook Morrison, James McConnell en Trey Nyoni grepen hun kans. Vooral de openingstreffer van Morrison onderstreepte waarom meerdere Engelse clubs belangstelling hebben om hem te huren. Iraola zag zo voldoende aanknopingspunten voor zijn nieuwe speelwijze, al blijven de blessure van Gomez en de smalle defensieve bezetting grote aandachtspunten.