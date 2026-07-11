Mohamed Salah zet deur 'op een kier' voor opvallend toekomstbesluit

kan een overstap maken naar Sporting Kansas City. De Amerikaanse club ziet in de Egyptische vedette de ideale blikvanger voor een ambitieus nieuw tijdperk, al lijkt een transfer allesbehalve eenvoudig. De belangstelling vanuit de Saudi Pro League blijft namelijk enorm, terwijl Salah bovendien nog altijd de voorkeur zou geven aan een langer verblijf in Europa.

De toekomst van de 34-jarige aanvaller is een van de grote transferverhalen van deze zomer. Nadat Salah eerder al aankondigde na negen seizoenen afscheid te nemen van Liverpool, is zijn volgende bestemming onderwerp van veel speculatie. Volgens The Athletic houdt de aanvaller de deur naar de MLS op een kier, ondanks zijn wens om in Europa actief te blijven.

Sporting Kansas City zet vol in op Salah

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Meerdere MLS-clubs hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden om Salah binnen te halen, maar Sporting Kansas City heeft momenteel de beste papieren als de aanvaller besluit de oversteek naar de Verenigde Staten te maken. De club wil deze zomer nadrukkelijk investeren en ziet Salah als het absolute uithangbord van die plannen.

De timing is opvallend. Pas vier dagen geleden kwam voor Salah een einde aan het WK, waar Egypte in de achtste finales na een spectaculaire wedstrijd werd uitgeschakeld door Argentinië van Lionel Messi.

Sporting Kansas City kent bovendien een bijzondere band met Egypte. De nieuwe grootaandeelhouder Peter Mallouk is namelijk de zoon van Egyptische immigranten.

Ambitieuze transferzomer

Salah is niet de enige grote naam die op het verlanglijstje staat. Sporting Kansas City werkt ook aan transfers van Toulouse-aanvaller Yann Gboho en Olympiakos-vleugelspeler Andre Luiz. Voor beide spelers worden transfersommen van ongeveer 18 tot 20 miljoen dollar (tussen de 15,8 en 17,5 miljoen euro) besproken, waarmee het om enkele van de duurste deals uit de geschiedenis van de MLS zou gaan. De onderhandelingen over Luiz zouden momenteel het verst gevorderd zijn.

Salah beleefde een wisselvallig seizoen bij Liverpool. In de Premier League was hij goed voor zeven doelpunten en zeven assists, een opvallende terugval na zijn indrukwekkende titeljaar een seizoen eerder, toen hij 29 keer scoorde en 18 assists afleverde. Zijn laatste seizoen op Anfield viel bovendien samen met een verslechterde relatie met de inmiddels vertrokken trainer Arne Slot.

Sporting Kansas City bevindt zich ondertussen zelf midden in een ingrijpende transitie. Na het vertrek van clubicoon Peter Vermes en een wijziging in de eigendomsstructuur probeert de club met een nieuwe technische leiding en trainer Rapha Wicky een frisse koers in te zetten. Ondanks die plannen staat Sporting KC momenteel wel onderaan in de Western Conference met elf punten uit veertien wedstrijden.