Wim Kieft verwacht niet dat gaat slagen bij zijn nieuwe club Newcastle United. The Magpies maken in totaal 27 miljoen euro over aan Ajax om de 18-jarige middenvelder naar de Premier League te halen, maar in zijn column in De Telegraaf schrijft Kieft dat Steur 'gedoemd is te mislukken'.

Steur brak afgelopen seizoen door bij Ajax. De jonge middenvelder kreeg tegen het einde van de eerste seizoenshelft zijn kans in de basis en greep deze met beide handen aan. Het leverde hem na de winterstop flink wat speeltijd op. Steur had bij Ajax nog een contract tot medio 2028 en liet de supporters meermaals weten dat een vertrek deze zomer niet aan de orde zou zijn. Dat bleek echter weinig waard: donderdag maakte Ajax bekend dat de middenvelder zijn loopbaan vervolgt in Newcastle.

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Kieft schrijft dat er met de transfer 'een hoop kapot wordt gemaakt. "Sean Steur voorop. Hij is een talent, een groot talent, maar daarmee is alles gezegd", aldus de oud-international. Kieft wijst erop dat de middenvelder nog maar 26 wedstrijden in Ajax 1 achter zijn naam heeft en daarin 'misschien drie keer is opgevallen'. "Als 18-jarige jeugdinternational ben je in ieder geval lang niet klaar voor het eerste elftal van Newcastle United. Of denkt iemand dat de hem door Ajax geweigerde gegarandeerde basisplaats wel in Engeland is gegarandeerd?"

Ajax mag wat Kieft betreft overigens net zo hard tot de 'verliezers' gerekend worden bij de overstap van Steur. "27 miljoen euro is weliswaar een mooi bedrag, maar tegelijkertijd: wat kan Ajax daarmee op een transfermarkt die wordt gedomineerd door veel grotere en rijkere clubs uit meer aansprekende competities? Voor goede spelers moet Ajax achter in de rij aansluiten", denkt de oud-spits.

Over de slagingskansen van Steur in de Premier League is Kieft al helemaal duidelijk: "Steur is gedoemd te mislukken bij Newcastle United, omdat het daar niet alleen gaat om hoe goed je met een balletje bent. Hij is een leuke voetballer, maar in de Premier League draait het voor een groot deel ook om fysiek, snelheid en duelkracht. Met die facetten had Steur al moeite bij Ajax. Wat heb je dan als tiener te zoeken bij Newcastle United?", vraagt Kieft zich hardop af, om daarna vast te stellen dat Steur 'geen Messi, Ronaldo of Mbappé is'. "Had jezelf nog twee of drie seizoenen gegund om je te ontwikkelen bij Ajax in de Eredivisie. Dan zou iemand als Steur altijd nog een prachtige transfer kunnen maken en financieel een slag kunnen slaan."