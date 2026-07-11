Live voetbal

Kieft pessimistisch over Ajax-transfer: 'Gedoemd te mislukken'

11 juli 2026, 08:55
Wim Kieft
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

Wim Kieft verwacht niet dat Sean Steur gaat slagen bij zijn nieuwe club Newcastle United. The Magpies maken in totaal 27 miljoen euro over aan Ajax om de 18-jarige middenvelder naar de Premier League te halen, maar in zijn column in De Telegraaf schrijft Kieft dat Steur 'gedoemd is te mislukken'.

Steur brak afgelopen seizoen door bij Ajax. De jonge middenvelder kreeg tegen het einde van de eerste seizoenshelft zijn kans in de basis en greep deze met beide handen aan. Het leverde hem na de winterstop flink wat speeltijd op. Steur had bij Ajax nog een contract tot medio 2028 en liet de supporters meermaals weten dat een vertrek deze zomer niet aan de orde zou zijn. Dat bleek echter weinig waard: donderdag maakte Ajax bekend dat de middenvelder zijn loopbaan vervolgt in Newcastle.

Artikel gaat verder onder video

Kieft schrijft dat er met de transfer 'een hoop kapot wordt gemaakt. "Sean Steur voorop. Hij is een talent, een groot talent, maar daarmee is alles gezegd", aldus de oud-international. Kieft wijst erop dat de middenvelder nog maar 26 wedstrijden in Ajax 1 achter zijn naam heeft en daarin 'misschien drie keer is opgevallen'. "Als 18-jarige jeugdinternational ben je in ieder geval lang niet klaar voor het eerste elftal van Newcastle United. Of denkt iemand dat de hem door Ajax geweigerde gegarandeerde basisplaats wel in Engeland is gegarandeerd?"

Ajax mag wat Kieft betreft overigens net zo hard tot de 'verliezers' gerekend worden bij de overstap van Steur. "27 miljoen euro is weliswaar een mooi bedrag, maar tegelijkertijd: wat kan Ajax daarmee op een transfermarkt die wordt gedomineerd door veel grotere en rijkere clubs uit meer aansprekende competities? Voor goede spelers moet Ajax achter in de rij aansluiten", denkt de oud-spits.

Over de slagingskansen van Steur in de Premier League is Kieft al helemaal duidelijk: "Steur is gedoemd te mislukken bij Newcastle United, omdat het daar niet alleen gaat om hoe goed je met een balletje bent. Hij is een leuke voetballer, maar in de Premier League draait het voor een groot deel ook om fysiek, snelheid en duelkracht. Met die facetten had Steur al moeite bij Ajax. Wat heb je dan als tiener te zoeken bij Newcastle United?", vraagt Kieft zich hardop af, om daarna vast te stellen dat Steur 'geen Messi, Ronaldo of Mbappé is'. "Had jezelf nog twee of drie seizoenen gegund om je te ontwikkelen bij Ajax in de Eredivisie. Dan zou iemand als Steur altijd nog een prachtige transfer kunnen maken en financieel een slag kunnen slaan."

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Sean Steur

Pijnlijke onthulling over de vader van Sean Steur: 'Op De Toekomst deden ze...'

  • Gisteren, 09:04
  • Gisteren, 09:04
  • 8
Jordi Cruijff tijdens opening Kluivert Cruyff Court

Jordi Cruijff heeft keiharde boodschap voor Sean Steur

  • wo 8 juli, 23:01
  • 8 jul. 23:01
  • 8
Joël Veltman van Brighton

Joël Veltman verschijnt op trainingsveld van Ajax

  • wo 8 juli, 19:34
  • 8 jul. 19:34
  • 9
0 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Nachtburgemeester
95 Reacties
1.149 Dagen lid
458 Likes
Nachtburgemeester
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beetje voorbarig Kieft, koffie gedrinken met Spaan? We gaan het allemaal wel zien hoe Steur zich verder gaat ontwikkelen, heeft in ieder geval wel, al meer ervaring dan het moment dat van Hecke naar Engeland vertrok en kijk eens hoe dat zich verder heeft ontwikkeld.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.033 Reacties
1.383 Dagen lid
20.091 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Hecke was wel 2 seizoenen verhuurd voordat hij pas bij Brighton mocht spelen. Heerenveen en Rovers. Ook is de mentaliteit van iemand die voor alles moest vechten anders dan iemand die alles gekregen heeft. (Buiten hun talent)

CG
3.601 Reacties
1.082 Dagen lid
14.048 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb (alsnog) de vermoeden dat hij daar niet ver gaat komen. Alleen zijn vader die egoïstisch aan geld denkt!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Nachtburgemeester
95 Reacties
1.149 Dagen lid
458 Likes
Nachtburgemeester
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Beetje voorbarig Kieft, koffie gedrinken met Spaan? We gaan het allemaal wel zien hoe Steur zich verder gaat ontwikkelen, heeft in ieder geval wel, al meer ervaring dan het moment dat van Hecke naar Engeland vertrok en kijk eens hoe dat zich verder heeft ontwikkeld.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.033 Reacties
1.383 Dagen lid
20.091 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van Hecke was wel 2 seizoenen verhuurd voordat hij pas bij Brighton mocht spelen. Heerenveen en Rovers. Ook is de mentaliteit van iemand die voor alles moest vechten anders dan iemand die alles gekregen heeft. (Buiten hun talent)

CG
3.601 Reacties
1.082 Dagen lid
14.048 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb (alsnog) de vermoeden dat hij daar niet ver gaat komen. Alleen zijn vader die egoïstisch aan geld denkt!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Sean Steur

Sean Steur
Newcastle United
Team: Newcastle
Leeftijd: 18 jaar (11 jan. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
21
1
2025/2026
Jong Ajax
11
1
2024/2025
Ajax
1
0
2024/2025
Jong Ajax
28
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws