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Schandalige actie van Steven Berghuis bij Ajax: 'Band afnemen en wisselen!'

11 juli 2026, 09:56
Steven Berghuis
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Steven Berghuis is vrijdagavond ontsnapt aan een vroege donkerrode kaart tijdens het oefenduel tussen Ajax en AEK Larnaca (1-0). De aanvoerder van de Amsterdammers kwam met een keiharde tackle op zijn directe tegenstander in, maar arbiter Robin Hensgens spaarde de aanvoerder van Ajax en hield het bij een gele kaart.

Ajax speelde vrijdagavond op het complex van amateurclub VV Hulshorst een oefenduel tegen het Cypriotische AEK Larnaca. De Amsterdammers waren veel sterker dan de bezoekers, maar kregen het in de eerste helft niet voor elkaar om de ban te breken. Tot frustratie van Berghuis, die met twee benen vooruit hard op zijn tegenstander invloog. De aanvaller kwam bijzonder goed weg met slechts een gele kaart.

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Op sociale media reageren veel Ajax-supporters die naar de wedstrijd keken verontwaardigd op het incident. "Berghuis wordt dit jaar nog 35 en draagt de aanvoerdersband. Eerder deze week beelden van vreemd gedrag richting Baas op training, nu een frustratietackle in een oefenpotje. Wat moet je met zo'n klein kind? Hij presteert veel te weinig om dit voor lief te nemen", schrijft een supporter.

"Wat doe je nu, Berghuis? Veel te gevaarlijk. In de Eredivisie kun je dit absoluut vergeten, met twee benen inkomen", schrijft een ander. "Wat een achterlijke overtreding. Band afnemen en wisselen. Dit heeft niks met fel zijn te maken", luidt een andere reactie faken", is de conclusie van een andere Ajax-supporter.

Bekijk hieronder de beelden van de grove charge van Ajax-aanvoerder Berghuis.

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Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
21
4
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

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