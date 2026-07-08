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Joël Veltman verschijnt op trainingsveld van Ajax

8 juli 2026, 19:34
Joël Veltman van Brighton
Foto: © Imago
3 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Joël Veltman houdt momenteel zijn conditie op peil door mee te trainen bij Jong Ajax, zo meldt VoetbalPrimeur. De Amsterdamse club heeft vooralsnog geen actie ondernomen om de transfervrije verdediger definitief terug te halen.

De rentree van oud-Ajacied Daley Blind werd woensdag wereldkundig gemaakt. De 36-jarige linkspoot komt transfervrij over van het gedegradeerde Girona en heeft een contract getekend voor één seizoen, tot medio 2027. Met deze overstap begint de routinier, die direct op het trainingsveld verscheen onder de nieuwe trainer Míchel, aan zijn derde periode in de hoofdmacht.

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Terwijl Blind zijn rentree viert, traint Veltman momenteel mee bij de Amsterdamse beloftenploeg om fit te blijven. De 34-jarige mandekker zit zonder club nadat zijn contract bij Brighton & Hove Albion eind juni afliep. Ondanks een aanbieding om te verlengen, besloot de rechtsback na zes seizoenen en 191 officiële wedstrijden te vertrekken bij de Engelse club. Daardoor is Veltman voor het eerst in zijn loopbaan transfervrij.

Hoewel de clubloze verdediger momenteel meetraint bij Jong Ajax, heeft de clubleiding nog geen aanstalten gemaakt om hem een contract aan te bieden, meldt VoetbalPrimeur. Veltman sluit een rentree in het shirt van Ajax namelijk niet uit, mocht de club zich melden.

Zou Ajax Joël Veltman direct een contract moeten aanbieden?

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dilima1966
3.780 Reacties
1.122 Dagen lid
17.889 Likes
dilima1966
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Wat heeft Cruyff hier mee te maken hij houd gewoon zijn conditie op peil bij jong ajax en als jordi her vindt om hem terug te halen jordi is niet gek om zomaar een speler binnen te halen is nu niet aan de orde

Just Me
415 Reacties
113 Dagen lid
266 Likes
Just Me
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Wat is er toch aan de hand in de bovenkamer van Cruyff, ik begrijp dit helemaal.niet meer , HELP !!

GabrielleX01
655 Reacties
1.378 Dagen lid
5.018 Likes
GabrielleX01
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Heeft niks met Cruijff te maken. Veltman heeft bij Ajax gespeeld en is transfervrij en traint gewoon mee bij Jong Ajax om zijn conditie op peil te houden, verder niks. Geen contract oid.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.780 Reacties
1.122 Dagen lid
17.889 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 10
    + 1
avatar

Wat heeft Cruyff hier mee te maken hij houd gewoon zijn conditie op peil bij jong ajax en als jordi her vindt om hem terug te halen jordi is niet gek om zomaar een speler binnen te halen is nu niet aan de orde

Just Me
415 Reacties
113 Dagen lid
266 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Wat is er toch aan de hand in de bovenkamer van Cruyff, ik begrijp dit helemaal.niet meer , HELP !!

GabrielleX01
655 Reacties
1.378 Dagen lid
5.018 Likes
GabrielleX01
Link gekopieerd!
  • 6
    + 1
avatar

Heeft niks met Cruijff te maken. Veltman heeft bij Ajax gespeeld en is transfervrij en traint gewoon mee bij Jong Ajax om zijn conditie op peil te houden, verder niks. Geen contract oid.

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Joël Veltman

Joël Veltman
Leeftijd: 34 jaar (15 jan. 1992)
Positie: V (R, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brighton
24
1
2024/2025
Brighton
21
0
2023/2024
Brighton
27
1
2022/2023
Brighton
31
1

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AZ
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Ajax
0
0
0
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Cambuur
0
0
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Excelsior
0
0
0

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