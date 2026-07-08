Joël Veltman verschijnt op trainingsveld van Ajax

houdt momenteel zijn conditie op peil door mee te trainen bij Jong Ajax, zo meldt VoetbalPrimeur. De Amsterdamse club heeft vooralsnog geen actie ondernomen om de transfervrije verdediger definitief terug te halen.

De rentree van oud-Ajacied Daley Blind werd woensdag wereldkundig gemaakt. De 36-jarige linkspoot komt transfervrij over van het gedegradeerde Girona en heeft een contract getekend voor één seizoen, tot medio 2027. Met deze overstap begint de routinier, die direct op het trainingsveld verscheen onder de nieuwe trainer Míchel, aan zijn derde periode in de hoofdmacht.

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Terwijl Blind zijn rentree viert, traint Veltman momenteel mee bij de Amsterdamse beloftenploeg om fit te blijven. De 34-jarige mandekker zit zonder club nadat zijn contract bij Brighton & Hove Albion eind juni afliep. Ondanks een aanbieding om te verlengen, besloot de rechtsback na zes seizoenen en 191 officiële wedstrijden te vertrekken bij de Engelse club. Daardoor is Veltman voor het eerst in zijn loopbaan transfervrij.

Hoewel de clubloze verdediger momenteel meetraint bij Jong Ajax, heeft de clubleiding nog geen aanstalten gemaakt om hem een contract aan te bieden, meldt VoetbalPrimeur. Veltman sluit een rentree in het shirt van Ajax namelijk niet uit, mocht de club zich melden.