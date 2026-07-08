Míchel heeft in zijn eerste interview met ESPN het een en ander verklapt over zijn beoogde speelstijl bij Ajax. De Spaanse trainer, die is overgekomen van het gedegradeerde Girona, verzekert dat hij ‘naar voren’ wil verdedigen met de Amsterdammers.

Ajax belegt momenteel een trainingskamp in het Gelderse Garderen en ESPN-journalist Cristian Willaert vroeg de nieuwe trainer direct aan de tand. De Spanjaard schreef eerder in zijn loopbaan historie door Girona naar de Champions League te loodsen. Daar staat tegenover dat hij afgelopen seizoen met de club degradeerde uit LaLiga.

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Of Míchel eenzelfde soort speelstijl gaat hanteren als in Spanje? “Het is een mix. Ik pas me aan de spelers aan, maar mijn principes veranderen nooit”, vertelt hij bij ESPN.

Hoe die principes er concreet uitzien? “Wij willen het vijandelijke doel zoeken. We willen aanvallen, dominant zijn en de bal zo snel mogelijk terugveroveren.”

Vervolgens doet Míchel nog een duidelijke belofte over de speelstijl van Ajax: “Hoe we drukzetten, waar we drukzetten en met welke formatie we spelen, dat hangt af van de spelers. Maar we gaan naar voren verdedigen. We verdedigen om de bal te veroveren en om vervolgens aan te vallen”, verzekert hij.

De ambitie van de oefenmeester is in ieder geval kraakhelder: “Ik wil dat Ajax weer een team wordt dat agressief naar voren speelt en iedere wedstrijd wil winnen door zelf het initiatief te nemen.”