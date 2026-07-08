Míchel deelt uitbrander uit aan miljoenenaankoop Ajax: 'Toon mentaliteit!'

Ajax-trainer Míchel heeft tijdens het trainingskamp in Garderen direct laten zien dat hij hoge eisen stelt aan zijn spelers. Tijdens een partijvorm onderbrak hij de training om stevig toe te spreken, dat blijkt uit een verslag van ESPN. De aanvallende middenvelder kreeg een duidelijke boodschap mee nadat hij volgens de eindverantwoordelijke niet scherp genoeg reageerde in het drukzetten.

Tijdens een partijvorm werd de Israeliër uitgespeeld door Dies Janse. Doordat hij zijn directe tegenstander passeerde, kon de ploeg van Gloukh door de as worden uitgespeeld. Dat was voor Míchel reden genoeg om in te grijpen. De trainer liet zijn onvrede duidelijk merken en schreeuwde over het veld: "Dit is onmogelijk Oscar! Toon mentaliteit!". Daarmee maakte hij duidelijk dat hij meer verwacht van de spelmaker op het moment dat de bal moet worden terugveroverd.

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De nieuwe hoofdtrainer is in de voorbereiding nadrukkelijk bezig met het inslijpen van zijn speelwijze, waarbij veel waarde wordt gehecht aan de organisatie zonder bal. Míchel hanteert verdedigend een formatie waarbij de nummer tien naast de spits moet komen te staan om druk te zetten. Gloukh wordt door de Spanjaard ingezet als de meest vooruitgeschoven middenvelder. Juist daarom verwacht de staf dat hij een voorbeeldfunctie vervult in de omschakeling. Het moment met de middenvelder paste naadloos in de manier waarop Míchel de sessie leidde. De voormalig trainer van Girona was gedurende de hele training nadrukkelijk aanwezig langs de lijn en stuurde voortdurend bij. Met veel armgebaren en korte, duidelijke aanwijzingen probeerde hij zijn selectie te laten begrijpen wanneer zij druk moeten zetten en hoe de onderlinge afstanden bewaakt moeten worden.