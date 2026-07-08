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Domper voor Ajax: Carrizo verlaat training na duel met Henrique

8 juli 2026, 16:52   Bijgewerkt: 16:59
Training Ajax
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Ajax heeft tijdens het trainingskamp in Garderen een flinke tegenvaller moeten incasseren. Winteraanwinst Maher Carrizo kon woensdag de training niet afmaken nadat hij tijdens een partijvorm geblesseerd raakte aan zijn enkel. De twintigjarige Argentijnse aanvaller liep de kwetsuur op tijdens een fel duel met de nieuwe linksback Caio Henrique en moest het veld vroegtijdig verlaten.

Na het contactmoment met de achtentwintigjarige Braziliaan bleef Carrizo op het gras liggen. Volgens een verslag van ESPN bleef de voet van de buitenspeler in het veld hangen, waarna verder trainen onmogelijk bleek. De medische staf van de Amsterdammers ontfermde zich direct over speler, die vervolgens met hulp van het veld strompelde. Het is momenteel nog onduidelijk hoe ernstig de fysieke schade precies is, maar zijn inzetbaarheid voor de oefenwedstrijd tegen AEK Larnaca van aanstaande vrijdag is uiterst onzeker.

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De fysieke tegenslag komt op een ongelukkig moment voor de jonge aanvaller, die zich tijdens deze voorbereidingsweken juist wil bewijzen aan de nieuwe hoofdtrainer Míchel. De Spaanse oefenmeester legt op de Veluwe veel nadruk op drukzetten en dynamiek in de aanval. Tot zijn uitvallen was Carrizo nadrukkelijk aanwezig in deze intensieve oefenvormen en leek hij een belangrijke rol te kunnen vervullen binnen de nieuwe speelwijze. Míchel is tijdens het kamp zeer veeleisend en probeert met luidruchtige aanwijzingen de mentaliteit binnen de selectie te veranderen.

Naast de zorgen om Carrizo waren er woensdag ook positieve ontwikkelingen te noteren op het Gelderse trainingsveld. Mika Godts en Anton Gaaei keerden terug bij de selectie. Het tweetal ontbrak afgelopen zaterdag nog tijdens de eerste oefenwedstrijd tegen Panathinaikos. Ook middenvelder Kian Fitz-Jim en reservedoelman Joeri Heerkens maakten na blessureleed hun rentree op het gras.

De club werkt momenteel gericht toe naar de start van het nieuwe seizoen, waarbij eind deze maand al de tweede voorronde van de Conference League op het programma staat. Voordat die officiële duels beginnen, speelt de ploeg nog meerdere vriendschappelijke wedstrijden. De komende dagen moet door middel van nader medisch onderzoek blijken of Carrizo snel weer kan aansluiten bij de groep, of dat de blessure hem langer aan de kant houdt.

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dilima1966
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dilima1966
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Wijndal kan het nu helemaal vergeten om opgesteld te worden wat laat die nieuwe back. Henrique het goed zien dat hij er is hij doet mij een beetje denken als een speler zo als tagliafico

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.776 Reacties
1.122 Dagen lid
17.884 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Wijndal kan het nu helemaal vergeten om opgesteld te worden wat laat die nieuwe back. Henrique het goed zien dat hij er is hij doet mij een beetje denken als een speler zo als tagliafico

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Maher Carrizo

Maher Carrizo
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 20 jaar (19 feb. 2006)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Vélez
1
0
2025/2026
Ajax
6
0
2025
Vélez
22
5
2024
Vélez
11
0

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