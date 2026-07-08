Ajax heeft tijdens het trainingskamp in Garderen een flinke tegenvaller moeten incasseren. Winteraanwinst kon woensdag de training niet afmaken nadat hij tijdens een partijvorm geblesseerd raakte aan zijn enkel. De twintigjarige Argentijnse aanvaller liep de kwetsuur op tijdens een fel duel met de nieuwe linksback en moest het veld vroegtijdig verlaten.

Na het contactmoment met de achtentwintigjarige Braziliaan bleef Carrizo op het gras liggen. Volgens een verslag van ESPN bleef de voet van de buitenspeler in het veld hangen, waarna verder trainen onmogelijk bleek. De medische staf van de Amsterdammers ontfermde zich direct over speler, die vervolgens met hulp van het veld strompelde. Het is momenteel nog onduidelijk hoe ernstig de fysieke schade precies is, maar zijn inzetbaarheid voor de oefenwedstrijd tegen AEK Larnaca van aanstaande vrijdag is uiterst onzeker.

Artikel gaat verder onder video

De fysieke tegenslag komt op een ongelukkig moment voor de jonge aanvaller, die zich tijdens deze voorbereidingsweken juist wil bewijzen aan de nieuwe hoofdtrainer Míchel. De Spaanse oefenmeester legt op de Veluwe veel nadruk op drukzetten en dynamiek in de aanval. Tot zijn uitvallen was Carrizo nadrukkelijk aanwezig in deze intensieve oefenvormen en leek hij een belangrijke rol te kunnen vervullen binnen de nieuwe speelwijze. Míchel is tijdens het kamp zeer veeleisend en probeert met luidruchtige aanwijzingen de mentaliteit binnen de selectie te veranderen.

Naast de zorgen om Carrizo waren er woensdag ook positieve ontwikkelingen te noteren op het Gelderse trainingsveld. Mika Godts en Anton Gaaei keerden terug bij de selectie. Het tweetal ontbrak afgelopen zaterdag nog tijdens de eerste oefenwedstrijd tegen Panathinaikos. Ook middenvelder Kian Fitz-Jim en reservedoelman Joeri Heerkens maakten na blessureleed hun rentree op het gras.

De club werkt momenteel gericht toe naar de start van het nieuwe seizoen, waarbij eind deze maand al de tweede voorronde van de Conference League op het programma staat. Voordat die officiële duels beginnen, speelt de ploeg nog meerdere vriendschappelijke wedstrijden. De komende dagen moet door middel van nader medisch onderzoek blijken of Carrizo snel weer kan aansluiten bij de groep, of dat de blessure hem langer aan de kant houdt.