Jordan Henderson meldt zich op Instagram na horrorblessure

heeft met succes een operatie aan zijn linkeronderarm ondergaan en is inmiddels teruggekeerd bij de Engelse selectie in Kansas City. Zijn wereldkampioenschap kwam door een bizar ongeval voortijdig ten einde, maar de routinier blijft desondanks bij de spelersgroep om zijn teamgenoten te steunen. De international gaf woensdag vanuit het ziekenhuis een eerste reactie op de medische ingreep.

Via Instagram deelde de routinier een update vanuit het Kansas City Orthopaedic Institute, de plek waar hij onder het mes ging. "De operatie is achter de rug", zo schreef de Engelsman. "Laten we ons nu klaarmaken voor de grote wedstrijd van zaterdag". Daarnaast sprak de voetballer zijn waardering uit voor het medische personeel dat hem heeft bijgestaan. "Bedankt aan al het personeel dat voor me heeft gezorgd in het Kansas City Orthopaedic Institute, in het bijzonder de drie chirurgen die de operatie hebben uitgevoerd".

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Het toernooi van de speler kwam eerder deze week op een uiterst pijnlijke manier ten einde na de achtste finale tegen Mexico. Engeland won dat duel, waarna de selectie het succes vierde in het Azteca-stadion. Henderson probeerde tijdens de festiviteiten over een reclamebord te springen, maar gleed uit en kwam zwaar ten val. Waar in eerste instantie nog werd gevreesd voor een gebroken pols, bevestigde zijn vader Brian Henderson woensdag dat de linkerarm van zijn zoon volledig is verbrijzeld.