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Jordan Henderson meldt zich op Instagram na horrorblessure

8 juli 2026, 17:18
Jordan Henderson
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Jordan Henderson heeft met succes een operatie aan zijn linkeronderarm ondergaan en is inmiddels teruggekeerd bij de Engelse selectie in Kansas City. Zijn wereldkampioenschap kwam door een bizar ongeval voortijdig ten einde, maar de routinier blijft desondanks bij de spelersgroep om zijn teamgenoten te steunen. De international gaf woensdag vanuit het ziekenhuis een eerste reactie op de medische ingreep.

Via Instagram deelde de routinier een update vanuit het Kansas City Orthopaedic Institute, de plek waar hij onder het mes ging. "De operatie is achter de rug", zo schreef de Engelsman. "Laten we ons nu klaarmaken voor de grote wedstrijd van zaterdag". Daarnaast sprak de voetballer zijn waardering uit voor het medische personeel dat hem heeft bijgestaan. "Bedankt aan al het personeel dat voor me heeft gezorgd in het Kansas City Orthopaedic Institute, in het bijzonder de drie chirurgen die de operatie hebben uitgevoerd".

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Het toernooi van de speler kwam eerder deze week op een uiterst pijnlijke manier ten einde na de achtste finale tegen Mexico. Engeland won dat duel, waarna de selectie het succes vierde in het Azteca-stadion. Henderson probeerde tijdens de festiviteiten over een reclamebord te springen, maar gleed uit en kwam zwaar ten val. Waar in eerste instantie nog werd gevreesd voor een gebroken pols, bevestigde zijn vader Brian Henderson woensdag dat de linkerarm van zijn zoon volledig is verbrijzeld.

Ondanks de zware fysieke tegenslag richt de voormalig speler van Ajax zijn blik nu op het restant van het toernooi van de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel. Met de grote wedstrijd van zaterdag doelt hij op de kwartfinale die Engeland gaat spelen tegen Noorwegen. Dat duel wordt afgewerkt in Miami Gardens en vormt de volgende horde voor de Three Lions in de jacht om 'het voetbal weer thuis te brengen'.

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Jordan Henderson

Jordan Henderson
Brentford
Team: Brentford
Leeftijd: 36 jaar (17 jun. 1990)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Brentford
32
1
2024/2025
Ajax
28
1
2023/2024
Ajax
9
0
2023/2024
Ettifaq
17
0

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
3
4
7
2
Kroatië
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0

Complete Stand

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