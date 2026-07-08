Bizarre beelden: Woeste bondscoach Egypte gaat helemaal los tegen collega

Er zijn opmerkelijke beelden opgedoken van Hossam Hassan na afloop van de veelbesproken WK-wedstrijd tussen Argentinië en Egypte. Op de beelden is te zien hoe de bondscoach van het Afrikaanse land in het stadion compleet door het lint gaat tegen de Lionel Sacaloni, bondscoach van Argentinië, maar door zijn collega volledig wordt genegeerd. De woede-uitbarsting volgt op een duel vol ophef, waarna de Egyptische voetbalbond zelfs een officiële klacht heeft ingediend bij de FIFA.

De frustratie bij de trainer zit diep na de uitschakeling in de achtste finales. Egypte leek dinsdagavond op weg naar een enorme stunt door een 0-2 voorsprong te nemen via doelpuntenmaker Mostafa Zico. Argentinië draaide de wedstrijd in de slotfase echter volledig om, toen Enzo Fernández in blessuretijd de beslissende 3-2 binnenkopte. Volgens de Egyptenaren speelde de Franse scheidsrechter François Letexier daarin een dubieuze hoofdrol. Zo werd een doelpunt van Zico na een VAR-ingreep afgekeurd wegens een vermeende overtreding op Lisandro Martínez en claimde de ploeg een paar seconden voor de winnende tegentreffer zels nog een strafschop na een val van Omar Marmoush.

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De woede op de uitgelekte beelden sluit naadloos aan bij de teksten die Hassan na het laatste fluitsignaal uitte. Hij is ervan overtuigd dat commerciële belangen een rol speelden bij de uitschakeling van zijn elftal. "Het draait allemaal om geld en marketing, misschien willen ze dat Messi als wereldkampioen in het toernooi blijft", zo brieste de manager. Ook Zico nam geen blad voor de mond. De aanvaller verscheen woedend voor de camera en stelde dat het toernooi doorgestoken kaart is. "Het WK was al geregeld. Daarom hadden ze geen behoefte aan de scheidsrechter of andere factoren. De scheidsrechter is oneerlijk, oneerlijk, oneerlijk", aldus de speler, wiens interview vervolgens abrupt uit beeld werd afgebroken.

De gebeurtenissen op het veld en de oplopende emoties langs de zijlijn hebben inmiddels ook een formeel staartje gekregen. De Egyptische voetbalbond heeft een officieel protest ingediend bij de FIFA. De bond spreekt van dubbele standaarden en eist dat Letexier en zijn team voor de rest van het toernooi worden uitgesloten. Voor Hassan hoeft het allemaal al niet meer. "Ik kijk geen wedstrijd meer, dat is mijn persoonlijke protest tegen de onrechtvaardigheid die ons vandaag is aangedaan", zo besloot de zwaar teleurgestelde trainer.