Marokkaans medium verrast met groot nieuws over Ismael Saibari

Marokko heeft in de aanloop naar de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk hoopvol nieuws ontvangen over de fysieke gesteldheid van . De kersverse aanwinst van Bayern München kampt met een lichte spierverrekking, maar de blessure lijkt niet ernstig genoeg om hem langdurig aan de kant te houden.

Binnen het Marokkaanse kamp groeit het optimisme dat de 25-jarige middenvelder op tijd fit is voor de cruciale ontmoeting met de Fransen. Saibari viel afgelopen zaterdag tijdens de wedstrijd tussen Canada en Marokko in de achtste finale al na 22 minuten uit met een blessure. Aanvankelijk waren de zorgen groot en werd gevreesd voor een hamstringblessure.

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Volgens het Marokkaanse medium Morocco World News hebben medische tests inmiddels uitgewezen dat de schade bij de sterspeler meevalt. Saibari volgt momenteel een speciaal herstelprogramma onder toeziend oog van de medische staf van de nationale ploeg. Hoewel de hoop op een snelle rentree toeneemt, wil de medische staf de revalidatie niet overhaasten.

In Marokko hoopt men in ieder geval op de aanwezigheid van Saibari. De middenvelder, die PSV dus inruilt voor Bayern München, maakte in vijf WK-duels drie doelpunten. Ook schoot hij het Nederlands elftal naar huis met zijn benutte strafschop in de penaltyserie.