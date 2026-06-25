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Ismael Saibari laat zich direct uit over Nederland - Marokko op het WK

25 juni 2026, 03:00
Ismael Saibari
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ismael Saibari is niet bang voor een ontmoeting tussen Marokko en Nederland op het WK. Als Oranje donderdagnacht de groepswinst veiligstelt, wacht een zestiende finale tussen beide landen in het Mexciaanse Guadalupe.

Marokko won woensdagnacht met 4-2 van Haïti. Het was niet voldoende voor de eerste plek in Groep C, omdat Brazilië tegelijkertijd met 0-3 won van Schotland. Daarom zal Marokko uitkomen tegen de winnaar van Groep F, wat nu virtueel Nederland is. Een bijzondere wedstrijd voor Saibari, die in Nederland uitkomt voor PSV.

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“Ik ga wel een paar vrienden tegenkomen, dat is mooi”, zegt de Belgische Marokkaan tegen de NOS. “Als je een hoger doel hebt, moet je van iedereen kunnen winnen. We willen de finale halen en wereldkampioen worden. Maar we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd en dan zien we het wel. Of de speelstijl van Nederland ons ligt? Ik heb Nederland niet heel veel bekeken om te beoordelen hoe ze spelen.”

“Toen ze tegen Zweden speelden, waren we aan het trainen, dus ik heb het niet kunnen zien. Ik zal eens vragen of de trainer de tactiek kan uitleggen”, aldus Saibari.

Marokko kwam tegen Haïti tweemaal op achterstand, ondanks de grote favorietenrol. “Ja, het was een heel intense wedstrijd. Maar ik denk dat dat ook deels aan onszelf lag, omdat we Haïti in de wedstrijd lieten komen en onnodige doelpunten tegen kregen”, zegt Saibari over de wedstrijd.

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4 - 2
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Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
2
3
4
2
Marokko
2
1
4
3
Schotland
2
0
3
4
Haïti
2
-4
0

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