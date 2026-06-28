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Alle plekken ingevuld: dit is de complete knock-outfase van het WK

28 juni 2026, 06:40
Virtuele knock-outfase WK
Foto: © FCUpdate
5 reacties
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Nu de groepsfase van het WK erop zit, is duidelijk hoe de knock-outfase eruitziet. In dit artikel zetten we het gehele schema op een rij.

Uit iedere poule zijn minstens twee ploegen doorgegaan: de nummers één en twee. Dat zijn Mexico en Zuid-Afrika (Groep A), Zwitserland en Canada (Groep B), Brazilië en Marokko (Groep C), de Verenigde Staten en Australië (Groep D), Duitsland en Ivoorkust (Groep E), Nederland en Japan (Groep F), België en Egypte (Groep G), Spanje en Kaapverdië (Groep H), Frankrijk en Noorwegen (Groep I), Argentinië en Oostenrijk (Groep J), Colombia en Portugal (Groep K) en Engeland en Kroatië (Groep L).

Daarnaast zijn echter ook de acht beste nummers drie doorgedrongen tot de zestiende finales. Dat zijn DR Congo (Groep K), Zweden (Groep F), Ghana (Groep L), Ecuador (Groep E), Bosnië-Herzegovina (Groep B), Algerije (Groep J), Paraguay (Groep D) en Senegal (Groep I). Voor de nummers drie van Groepen A, C, G en H, respectievelijk Zuid-Korea, Schotland, Iran en Uruguay, zit het toernooi erop, evenals voor alle nummers vier. Nu bekend is uit welke poules de beste nummers drie komen, kan het gehele schema worden ingevuld.

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Nederland neemt het als winnaar van Groep F op tegen Marokko, de nummer twee van Groep C. Bij winst zou een ontmoeting wachten met Zuid-Afrika of Canada, die allebei ook al zeker zijn van hun onderlinge wedstrijd in de zestiende finale.

In de afbeelding hieronder vind je het virtuele schema van de knock-outfase.

De zestiende finales:

Duitsland – Paraguay
Frankrijk – Zweden
Zuid-Afrika – Canada
Nederland – Marokko
Portugal – Kroatië
Spanje – Oostenrijk
Verenigde Staten – Bosnië-Herzegovina
België - Senegal

Brazilië – Japan
Ivoorkust – Noorwegen
Mexico – Ecuador
Engeland – DR Congo
Argentinië – Kaapverdië
Australië – Egypte
Zwitserland – Algerije
Colombia - Ghana

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Virtuele knock-outfase WK
© FCUpdate
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Voetbalfanaat
622 Reacties
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Voetbalfanaat
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Leuk gedaan FcUpdate dat schema maar zet dan bij de vlaggen van de landen de namen erbij want niet iedereen kan aan de vlag herkennen van welk land dat is.

Kramer
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20.004 Likes
Kramer
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Je wilt eigenlijk aan de andere kant komen, dan is de weg naar de finale wel mogelijk. Frankrijk/Duitsland/ Marokko.. worden 2 zware wedstrijden. (Afrika/Canada is op papier wel af te doen)

Kramer
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2.996 Reacties
1.370 Dagen lid
20.004 Likes
Kramer
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Oh ik zag maar de helft van de lijst, maar Spanje zit er natuurlijk ook nog bij.

Roxxer
6 Reacties
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Roxxer
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Mogelijk wordt België tweede in hun poule. België komt dan op de plek van Iran en speelt in de achtste finale tegen Argentinië. Dat zou een mooi affiche zijn!

Ronnie
54 Reacties
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Ronnie
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Het lijkt me niet dat Nieuw Zeeland en Schotland doorgaan...

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Voetbalfanaat
622 Reacties
1.310 Dagen lid
3.073 Likes
Voetbalfanaat
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  • 6
    + 1
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Leuk gedaan FcUpdate dat schema maar zet dan bij de vlaggen van de landen de namen erbij want niet iedereen kan aan de vlag herkennen van welk land dat is.

Kramer
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2.996 Reacties
1.370 Dagen lid
20.004 Likes
Kramer
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Je wilt eigenlijk aan de andere kant komen, dan is de weg naar de finale wel mogelijk. Frankrijk/Duitsland/ Marokko.. worden 2 zware wedstrijden. (Afrika/Canada is op papier wel af te doen)

Kramer
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2.996 Reacties
1.370 Dagen lid
20.004 Likes
Kramer
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Oh ik zag maar de helft van de lijst, maar Spanje zit er natuurlijk ook nog bij.

Roxxer
6 Reacties
1.370 Dagen lid
20 Likes
Roxxer
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Mogelijk wordt België tweede in hun poule. België komt dan op de plek van Iran en speelt in de achtste finale tegen Argentinië. Dat zou een mooi affiche zijn!

Ronnie
54 Reacties
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57 Likes
Ronnie
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Het lijkt me niet dat Nieuw Zeeland en Schotland doorgaan...

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3
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3
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