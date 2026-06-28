Alle plekken ingevuld: dit is de complete knock-outfase van het WK

Nu de groepsfase van het WK erop zit, is duidelijk hoe de knock-outfase eruitziet. In dit artikel zetten we het gehele schema op een rij.
Uit iedere poule zijn minstens twee ploegen doorgegaan: de nummers één en twee. Dat zijn Mexico en Zuid-Afrika (Groep A), Zwitserland en Canada (Groep B), Brazilië en Marokko (Groep C), de Verenigde Staten en Australië (Groep D), Duitsland en Ivoorkust (Groep E), Nederland en Japan (Groep F), België en Egypte (Groep G), Spanje en Kaapverdië (Groep H), Frankrijk en Noorwegen (Groep I), Argentinië en Oostenrijk (Groep J), Colombia en Portugal (Groep K) en Engeland en Kroatië (Groep L).
Daarnaast zijn echter ook de acht beste nummers drie doorgedrongen tot de zestiende finales. Dat zijn DR Congo (Groep K), Zweden (Groep F), Ghana (Groep L), Ecuador (Groep E), Bosnië-Herzegovina (Groep B), Algerije (Groep J), Paraguay (Groep D) en Senegal (Groep I). Voor de nummers drie van Groepen A, C, G en H, respectievelijk Zuid-Korea, Schotland, Iran en Uruguay, zit het toernooi erop, evenals voor alle nummers vier. Nu bekend is uit welke poules de beste nummers drie komen, kan het gehele schema worden ingevuld.
Nederland neemt het als winnaar van Groep F op tegen Marokko, de nummer twee van Groep C. Bij winst zou een ontmoeting wachten met Zuid-Afrika of Canada, die allebei ook al zeker zijn van hun onderlinge wedstrijd in de zestiende finale.
In de afbeelding hieronder vind je het virtuele schema van de knock-outfase.
Duitsland – Paraguay
Frankrijk – Zweden
Zuid-Afrika – Canada
Nederland – Marokko
Portugal – Kroatië
Spanje – Oostenrijk
Verenigde Staten – Bosnië-Herzegovina
België - Senegal
Brazilië – Japan
Ivoorkust – Noorwegen
Mexico – Ecuador
Engeland – DR Congo
Argentinië – Kaapverdië
Australië – Egypte
Zwitserland – Algerije
Colombia - Ghana
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Je wilt eigenlijk aan de andere kant komen, dan is de weg naar de finale wel mogelijk. Frankrijk/Duitsland/ Marokko.. worden 2 zware wedstrijden. (Afrika/Canada is op papier wel af te doen)
Oh ik zag maar de helft van de lijst, maar Spanje zit er natuurlijk ook nog bij.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Je wilt eigenlijk aan de andere kant komen, dan is de weg naar de finale wel mogelijk. Frankrijk/Duitsland/ Marokko.. worden 2 zware wedstrijden. (Afrika/Canada is op papier wel af te doen)
Oh ik zag maar de helft van de lijst, maar Spanje zit er natuurlijk ook nog bij.