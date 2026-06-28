Alle plekken ingevuld: dit is de complete knock-outfase van het WK

Nu de groepsfase van het WK erop zit, is duidelijk hoe de knock-outfase eruitziet. In dit artikel zetten we het gehele schema op een rij.

Uit iedere poule zijn minstens twee ploegen doorgegaan: de nummers één en twee. Dat zijn Mexico en Zuid-Afrika (Groep A), Zwitserland en Canada (Groep B), Brazilië en Marokko (Groep C), de Verenigde Staten en Australië (Groep D), Duitsland en Ivoorkust (Groep E), Nederland en Japan (Groep F), België en Egypte (Groep G), Spanje en Kaapverdië (Groep H), Frankrijk en Noorwegen (Groep I), Argentinië en Oostenrijk (Groep J), Colombia en Portugal (Groep K) en Engeland en Kroatië (Groep L).

Daarnaast zijn echter ook de acht beste nummers drie doorgedrongen tot de zestiende finales. Dat zijn DR Congo (Groep K), Zweden (Groep F), Ghana (Groep L), Ecuador (Groep E), Bosnië-Herzegovina (Groep B), Algerije (Groep J), Paraguay (Groep D) en Senegal (Groep I). Voor de nummers drie van Groepen A, C, G en H, respectievelijk Zuid-Korea, Schotland, Iran en Uruguay, zit het toernooi erop, evenals voor alle nummers vier. Nu bekend is uit welke poules de beste nummers drie komen, kan het gehele schema worden ingevuld.

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Nederland neemt het als winnaar van Groep F op tegen Marokko, de nummer twee van Groep C. Bij winst zou een ontmoeting wachten met Zuid-Afrika of Canada, die allebei ook al zeker zijn van hun onderlinge wedstrijd in de zestiende finale.

In de afbeelding hieronder vind je het virtuele schema van de knock-outfase.

De zestiende finales:

Duitsland – Paraguay

Frankrijk – Zweden

Zuid-Afrika – Canada

Nederland – Marokko

Portugal – Kroatië

Spanje – Oostenrijk

Verenigde Staten – Bosnië-Herzegovina

België - Senegal

Brazilië – Japan

Ivoorkust – Noorwegen

Mexico – Ecuador

Engeland – DR Congo

Argentinië – Kaapverdië

Australië – Egypte

Zwitserland – Algerije

Colombia - Ghana

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