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Joey Veerman mag serieus dromen van toptransfer naar Duitsland

12 augustus 2026, 14:09
PSV-middenvelder Joey Veerman
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Borussia Dortmund heeft belangstelling voor Joey Veerman. Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews woensdagmiddag.

De Duitse topclub zou de interesse inmiddels bij Veerman en zijn entourage kenbaar hebben gemaakt. PSV is vooralsnog niet benaderd, omdat Dortmund eerst nog andere zaken moet regelen. Volgens Boualin wil de Bundesliga-club namelijk eerst een buitenspeler aantrekken voordat er ruimte komt voor een nieuwe middenvelder. Als Borussia Dortmund echter te veel tijd neemt, loopt de clausule in het contract van Veerman af. De middenvelder mag volgens het Eindhovens Dagblad tot komend weekend voor een bedrag van ongeveer twintig miljoen euro vertrekken. Daarna heeft PSV de regie weer in handen.

Duidelijk is volgens de transferjournalist wel dat Veerman op de radar staat in Dortmund. Een overstap naar Der BVB zou de 26-jarige middenvelder bovendien zien als een mooie vervolgstap in zijn carrière. Het is geen geheim dat Veerman graag een transfer naar het buitenland wil maken, maar concrete belangstelling bleef de afgelopen tijd uit. De interesse van Dortmund kan daar nu verandering in brengen.

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Veerman was in januari nog dicht bij een transfer naar Turkije. Fenerbahçe was destijds concreet geïnteresseerd en zou bereid zijn geweest om ongeveer twintig miljoen euro voor de middenvelder te betalen. Uiteindelijk kwam het niet tot een deal en bleef Veerman bij PSV. Met de Eindhovenaren werd hij afgelopen seizoen landskampioen.

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MerelK
67 Reacties
660 Dagen lid
164 Likes
MerelK
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Prima club voor hem, kan echt een stuk meer dan de meeste mensen denken. Psv zou hem missen.

Lorenzo Chiquita
323 Reacties
837 Dagen lid
3.089 Likes
Lorenzo Chiquita
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Die kan fysiek en mentaal het Duitse voetbal echt niet aan, Koeman heeft dat vooraf al goed gezien, en we wachten het maar gelaten met geduld af, huiljammer muziek van de Cats erbij is passend....

Kicker
684 Reacties
760 Dagen lid
1.674 Likes
Kicker
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Ik zie niet waarom Borussia hem wil hebben. Ze hebben een heel andere speelstijl dan PSV vanuit de omschakeling met snelle aanvallen het vijandelijk doel opzoeken, waarbij heel veel loopvermogen en intensiteit vereist wordt en PSV dominant met hoge druk vastzetten op de helft tegenstander. Vanwege zijn trage spel gaat hij het daar niet redden.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

MerelK
67 Reacties
660 Dagen lid
164 Likes
MerelK
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Prima club voor hem, kan echt een stuk meer dan de meeste mensen denken. Psv zou hem missen.

Lorenzo Chiquita
323 Reacties
837 Dagen lid
3.089 Likes
Lorenzo Chiquita
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Die kan fysiek en mentaal het Duitse voetbal echt niet aan, Koeman heeft dat vooraf al goed gezien, en we wachten het maar gelaten met geduld af, huiljammer muziek van de Cats erbij is passend....

Kicker
684 Reacties
760 Dagen lid
1.674 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik zie niet waarom Borussia hem wil hebben. Ze hebben een heel andere speelstijl dan PSV vanuit de omschakeling met snelle aanvallen het vijandelijk doel opzoeken, waarbij heel veel loopvermogen en intensiteit vereist wordt en PSV dominant met hoge druk vastzetten op de helft tegenstander. Vanwege zijn trage spel gaat hij het daar niet redden.

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Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
-
-
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
8
Heerenveen
1
1
3
9
Fortuna
1
0
1
10
PSV
1
0
1
11
NEC
1
-1
0
12
Utrecht
1
-1
0

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