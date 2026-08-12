Joey Veerman mag serieus dromen van toptransfer naar Duitsland

Borussia Dortmund heeft belangstelling voor . Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews woensdagmiddag.

De Duitse topclub zou de interesse inmiddels bij Veerman en zijn entourage kenbaar hebben gemaakt. PSV is vooralsnog niet benaderd, omdat Dortmund eerst nog andere zaken moet regelen. Volgens Boualin wil de Bundesliga-club namelijk eerst een buitenspeler aantrekken voordat er ruimte komt voor een nieuwe middenvelder. Als Borussia Dortmund echter te veel tijd neemt, loopt de clausule in het contract van Veerman af. De middenvelder mag volgens het Eindhovens Dagblad tot komend weekend voor een bedrag van ongeveer twintig miljoen euro vertrekken. Daarna heeft PSV de regie weer in handen.

Duidelijk is volgens de transferjournalist wel dat Veerman op de radar staat in Dortmund. Een overstap naar Der BVB zou de 26-jarige middenvelder bovendien zien als een mooie vervolgstap in zijn carrière. Het is geen geheim dat Veerman graag een transfer naar het buitenland wil maken, maar concrete belangstelling bleef de afgelopen tijd uit. De interesse van Dortmund kan daar nu verandering in brengen.

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Veerman was in januari nog dicht bij een transfer naar Turkije. Fenerbahçe was destijds concreet geïnteresseerd en zou bereid zijn geweest om ongeveer twintig miljoen euro voor de middenvelder te betalen. Uiteindelijk kwam het niet tot een deal en bleef Veerman bij PSV. Met de Eindhovenaren werd hij afgelopen seizoen landskampioen.