Het gaat goed met Klaas-Jan Huntelaar, zo verzekeren Theo Janssen en . Beide analisten van Rondo hebben onlangs contact gehad Huntelaar.

Krul was in juni samen met Huntelaar aanwezig bij de Oranje-mars in Dallas, voorafgaand aan de openingswedstrijd van het WK tegen Japan. Janssen kwam Huntelaar maandag tegen in de binnenstad van Arnhem en maakte een praatje met hem.

Huntelaar verscheen in mei voor het eerst in lange tijd in het openbaar, bij de Eredivisie Awards van ESPN. Later was hij tijdens het WK ook te zien als analist bij de NOS.

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“Ik kwam hem nog tegen in de stad. Het gaat beter met hem”, vertelt Janssen bij Rondo. “Hij doet nu vrij weinig. Hij werkte nog even bij Vitesse als assistent-trainer bij de Onder 21, maar daar is hij nu mee gestopt. Hij heeft nu even tijd voor zichzelf om alles op een rijtje te krijgen. Hopelijk zien we hem snel weer terug in de voetballerij.”

Krul had veel plezier met Huntelaar bovenop de Oranje-bus in Dallas. “We gingen daar via de KNVB heen. Het gaat weer goed met hem. We waren daar drie avonden. Het is een topgozer.”

De oud-international trok zich in oktober 2023 terug uit zijn functie als technisch manager van Ajax vanwege een burn-out. In 2025 liep hij korte tijd mee bij Vitesse als assistent-trainer van de Onder 21.