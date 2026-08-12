Shane Kluivert maakt indruk bij Barcelona na opvallende keuze van Hansi Flick

Shane Kluivert heeft de aandacht getrokken van de Spaanse sportkrant Sport. De achttienjarige Nederlander kreeg zaterdag tijdens het oefenduel van FC Barcelona met Udinese (1-0 nederlaag) een kans als centrumspits en trad daarmee in de voetsporen van zijn vader Patrick. De krant is positief over het optreden van Kluivert en ziet hem steeds meer stappen zetten richting het eerste elftal.

Barcelona is deze zomer nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe nummer negen, waarbij Julián Álvarez volgens Sport het belangrijkste doelwit is. Trainer Hansi Flick keek tijdens de voorbereiding echter ook binnen de eigen opleiding naar mogelijke oplossingen. Tegen Udinese besloot hij Kluivert ongeveer een halfuur in de punt van de aanval te zetten.

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Daarmee kwam de Nederlander terecht op de positie waarop zijn vader jarenlang uitblonk in Camp Nou. Patrick Kluivert speelde 257 officiële wedstrijden voor Barcelona en maakte daarin 122 doelpunten. Sport spreekt dan ook van een opvallend moment. "De buitenspeler imiteerde ongeveer een halfuur de positie die zijn vader Patrick Kluivert bij Barça bekleedde."

Hoewel Shane Kluivert normaal gesproken vanaf de flank speelt, kon hij volgens de Spaanse krant ook als spits behoorlijk uit de voeten. "Voor Shane Kluivert was het geen onbekende positie, maar wel een zeer ongebruikelijke", schrijft Sport. De krant ziet zijn kwaliteiten vooral op de vleugel liggen, waar zijn 'snelheid, passeerbewegingen en combinatiespel' het best tot hun recht zouden komen.

Zijn optreden als centrumspits maakte desondanks een goede indruk. "Hij bewoog goed in de gevaarlijke zone en viel niet uit de toon", luidt het positieve oordeel.

'Shane Kluivert zoekt zijn eigen weg'

Sport plaatst de ontwikkeling van Kluivert nadrukkelijk in de context van zijn beroemde achternaam. De krant constateert dat de jonge aanvaller automatisch wordt vergeleken met zijn vader, maar vindt tegelijkertijd dat beide spelers qua profiel nauwelijks op elkaar lijken.

"Shane Kluivert zoekt zijn eigen weg, met de last die kinderen van zeer beroemde voetballers altijd met zich meedragen en de noodzaak om zelf een naam op te bouwen", schrijft het medium. Vervolgens wordt het verschil met Patrick benadrukt. "Hoewel Flick hem als '9' liet spelen, zijn de eigenschappen van Shane heel anders."

Patrick wordt door Sport omschreven als een echte doelpuntenjager: "een 'caza goles' in het strafschopgebied, een roofdier met een afgebakend werkterrein". Shane heeft volgens de krant juist meer loopvermogen en beschikt over kwaliteiten die beter passen bij een vleugelaanvaller.

Dat neemt niet weg dat Kluivert zich deze voorbereiding nadrukkelijk heeft laten zien. Volgens Sport overleefde hij een eerste schifting binnen de selectie van Flick en bleef hij onder meer Álex González voor, een andere vleugelaanvaller die eerder veel indruk had gemaakt.

Kluivert speelde afgelopen seizoen voor Barça Atlètic, nadat hij was doorgeschoven vanuit de Onder-19. Onder trainer Juliano Belletti kwam hij tot twee doelpunten en twee assists. Zijn contract loopt nog tot medio 2028 en Barcelona ziet volgens Sport een belangrijke rol voor hem weggelegd bij het tweede elftal. De conclusie van de Spaanse krant is dan ook hoopgevend: "Shane blijft stappen zetten."