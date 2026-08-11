UEFA wil VAR drastisch veranderen: ‘Het is voetbal, geen PlayStation’

De UEFA zou graag zien dat de VAR op de schop gaat, zo laat scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti weten. Met name situaties die ‘microscopisch’ worden bestudeerd zorgen volgens hem voor frustratie en hebben ‘niets met voetbal te maken’.

Afgelopen maand vond er een bijeenkomst plaats met Rosetti en verschillende topscheidsrechters uit Engeland, Italië, Spanje, Frankrijk en Duitsland. Tijdens deze bijeenkomst wilde de scheidsrechtersbaas de uitdagingen waar arbiters mee te maken krijgen bespreken. Een groot deel van het overleg ging over het gebruik van de videoscheidsrechter, die volgens Rosetti niet doet waar het voor bedoeld is.

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“We beseffen dat er nergens tevredenheid is over de manier waarop de VAR het voetbal beïnvloedt”, laat Rosetti zich optekenen door de BBC. “We willen ervoor zorgen dat er in de toekomst minder microscopische ingrepen zijn. Context is daarbij enorm belangrijk. Het is voetbal, geen PlayStation. We moeten heel, heel voorzichtig zijn.” Volgens de scheidsrechtersbaas is het van belang dat de wedstrijd in handen blijft van de arbiter op het veld en dat de VAR alleen nog ingrijpt bij duidelijke fouten en situaties.

Volgens Rosetti wordt er momenteel ook te veel ingegrepen door de VAR. “We willen terug naar de oorsprong van de videoscheidsrechter. We zijn niet tevreden over de manier waarop de VAR wordt gebruikt. We moeten een stapje terug nemen en de scheidsrechters weer centraal stellen.” Volgens Rosetti zijn VAR-checks die langer dan negentig seconden duren niet meer geloofwaardig. Daarom zullen VAR-checks in het vervolg niet meer bestaan uit een enorm aantal herhalingen. “We zagen dat de check op het veld niets meer met voetbal te maken had. Het gaat om normale snelheid en context. Het gaat om voetbal.”