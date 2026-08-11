Arne Slot reageert op afwijzen bondscoachschap: ‘Dat is onjuist’

Arne Slot heeft in gesprek met het Algemeen Dagblad gereageerd op het afwijzen van het bondscoachschap bij de KNVB. Dat de deal zou zijn geklapt op de lengte van zijn contract is volgens de clubloze trainer onjuist.

Slot werd de afgelopen periode regelmatig genoemd als opvolger van Ronald Koeman bij Oranje, maar eind juli werd duidelijk dat hij niet de nieuwe bondscoach zou worden. Het verhaal ging rond dat dit kwam omdat Slot een contract voor twee jaar wilde tekenen, terwijl de KNVB iemand voor vier jaar wilde aanstellen. Dat is onzin, zo maakt de trainer duidelijk.

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“Er zijn de afgelopen weken en in bijzonder de afgelopen dagen verschillende berichten verschenen over de vacature bij het Nederlands elftal, waarin werd gesuggereerd dat ik mij uit het proces had teruggetrokken na langdurige onderhandelingen onder andere over salaris en de duur van het contract”, begint Slot tegenover het AD. “Die speculatie is onjuist. We zijn simpelweg nooit in die fase van de gesprekken beland.”

Slot geeft toe dat hij wel heeft gesproken met de KNVB over het bondscoachschap. “Dat is niet meer dan logisch wanneer je wordt benaderd voor een belangrijke functie en een beter beeld wil krijgen van de rol en de verwachtingen. Binnen een week na het eerste gesprek heb ik echter duidelijk gemaakt aan de KNVB dat ik mijn directe toekomst opnieuw in het clubvoetbal zag”, aldus de oud-trainer van Liverpool en Feyenoord.

De coach ziet zichzelf momenteel liever dagelijks met spelers op het trainingsveld staan. “Iets wat bij een nationaal team simpelweg niet op dezelfde manier mogelijk is. Dat was en is de enige reden waarom ik ervoor koos de gesprekken niet verder voort te zetten en niet te beginnen aan onderhandelingen over hoe een mogelijk contract eruit zou kunnen zien”, legt Slot uit.

Hij sluit niet uit in de toekomst ooit alsnog als bondscoach aan de slag te gaan. “Ik heb enorm veel respect voor het nationale elftal en voor de KNVB en kan alleen maar positief zijn over de professionele manier waarop de gesprekken in die week zijn verlopen”, gaat Slot verder. “Ik geloof voor nu dat het clubvoetbal me nog veel te bieden heeft. Het zou een grote eer zijn om op een dag mijn land als bondscoach te vertegenwoordigen. Dit was voor mij alleen niet het juiste moment.”