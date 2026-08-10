Oranje-watcher komt met ander geluid over Michael Reiziger en KNVB

Maarten Wijffels heeft zich maandagmiddag uitgelaten over de perikelen rondom Michael Reiziger. Volgens Voetbal International zou de beoogde opvolger van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal al een week niets meer van de KNVB hebben vernomen.

Al wekenlang is de KNVB op zoek naar een opvolger van Koeman, die na het dramatische WK met Nederland opstapte. Na afzeggingen van Erik ten Hag en Arne Slot leek Reiziger de beoogde nieuwe bondscoach. Volgens Joost Blaauwhof van VI voerden de trainer van Jong Oranje en KNVB-beleidsbepalers Nigel de Jong, Marianne van Leeuwen en Clarence Seedorf een ‘vruchtbaar gesprek’, waarna groen licht aanstaande leek.

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Blaauwhof schrijft echter dat Reiziger inmiddels een week niets meer heeft vernomen van de Nederlandse voetbalbond. Door de woorden van Louis van Gaal, die publiekelijk toegaf open te staan voor een terugkeer als bondscoach, zou het proces binnen de KNVB zijn vertraagd.

Wijffels, die het Nederlands elftal namens het Algemeen Dagblad volgt, laat zich maandag uit over de ontstane geruchten rondom Reiziger. “Het bondscoachdossier, al die lezingen… Ook van mediamensen die Oranje niet eens volgen. Tja”, schrijft de journalist. Het is niet duidelijk of de woorden gericht zijn aan Blaauwhof. Willem van Hanegem liet zich maandag namelijk ook uit over het bondscoachschap in zijn column voor het AD.

Wijffels komt vervolgens met een ander geluid over de plannen van de KNVB. Hij zet een vraagteken achter de naam van Reiziger: “EK 2024 (zat hij, red.) bij staf Koeman, kweekte toen geen draagvlak. Hoorde dat in stilte juist al even op ‘n optie wordt ingezet buiten mediareuring om. Een interim-coach blijft ook optie”, aldus de verslaggever. Het is niet bekend op wie Wijffels doelt.