Ajax kan streep zetten door mogelijke opvolger Mika Godts

is ‘zwaar’ geblesseerd uitgevallen op de training van FC Barcelona, zo meldt het Spaanse SPORT. De aanvaller, die op het lijstje van Ajax staat als mogelijke vervanger van , ligt mogelijk maanden uit de roulatie. Daardoor kan er vermoedelijk een streep door de interesse van de Amsterdammers.

Vorige week werd bekend dat Ajax mogelijk afscheid moet nemen van Godts. De linksbuiten is persoonlijk rond met Paris Saint-Germain, al moeten beide clubs nog tot een akkoord komen over de transfersom. Net als Noa Lang gold Bardghji als een van de mogelijke vervangers.

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Dat is niet onlogisch. Sinds Jordi Cruijff aan het roer staat bij de Amsterdammers wordt de naam van de Zweedse aanvaller vaker in verband gebracht met een overstap naar Ajax. Bardghji heeft bij FC Barcelona te maken met forse concurrentie en zou de nodige vlieguren kunnen maken bij de nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen.

Míchel Sánchez kondigde zondag aan dat hij graag nog twee aanvallers aan de selectie wil toevoegen. Door de blessure van Bardghji kan vermoedelijk een streep door de interesse. De Zweed viel maandag uit op de training, waarna hij veel last had van zijn knie. Het zag er naar verluidt niet best uit. Het is overigens niet voor het eerst dat Bardghji een knieblessure oploopt. Volgens SPORT moet de aanvaller onder het mes.