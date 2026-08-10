Ajax heeft opnieuw serieuze interesse getoond in de diensten van , zo meldt Mundo Deportivo. De 24-jarige aanvallende middenvelder werd afgelopen seizoen topscorer in de Spaanse Segunda División. De club uit Amsterdam ziet in de creatieve linkspoot een cruciale versterking om de aanvalslinie van een kwaliteitsinjectie te voorzien.

De ex-speler van Real Madrid kende een uiterst succesvol voetbaljaar in Spanje, waar hij zich ontpopte tot de ster van de ploeg. Met 25 doelpunten in 42 competitieduels kroonde hij zich tot onbetwiste topschutter van het tweede niveau in Spanje.

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Ondanks de individuele trefzekerheid van Arribas liep UD Almería promotie naar La Liga op dramatische wijze mis door in de finale van de play-offs te verliezen van Málaga CF. Na een doelpuntloos gelijkspel in de heenwedstrijd ging de beslissende return in eigen huis met 1-2 verloren, waardoor de club veroordeeld blijft tot de Segunda División. Hierdoor lijkt een vertrek van de sterspeler deze zomer onvermijdelijk, hoewel hij bij de Andalusiërs nog een doorlopend contract heeft tot medio 2029.

Ajax zoekt naar creatieve oplossingen voor hoge vraagprijs

In Amsterdam is een grootschalige sportieve reconstructie ingezet onder leiding van technisch directeur Jordi Cruijff. Mundo Deportivo meldt dat de Amsterdammers momenteel de meest serieuze gegadigde zijn voor de handtekening van Arribas.

Omdat de vraagprijs van minimaal twintig miljoen euro momenteel een struikelblok vormt, wordt er in de hoofdstad nagedacht over een huurconstructie met een verplichte optie tot koop om de transfersom over meerdere boekjaren te spreiden.

Almería houdt echter vast aan een hoge waardering, mede doordat Real Madrid nog altijd vijftig procent van de transferrechten in handen heeft na de overstap van de speler in 2023. In het contract van de middenvelder staat bovendien een officiële ontsnappingsclausule van veertig miljoen euro. Ook Real Betis zou gecharmeerd zijn van Arribas.