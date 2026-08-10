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'Ajax toont interesse in veelscorende aanvallende middenvelder van 20 miljoen euro'

10 augustus 2026, 09:34
Sergio Arribas
Foto: © Imago
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Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Ajax heeft opnieuw serieuze interesse getoond in de diensten van Sergio Arribas, zo meldt Mundo Deportivo. De 24-jarige aanvallende middenvelder werd afgelopen seizoen topscorer in de Spaanse Segunda División. De club uit Amsterdam ziet in de creatieve linkspoot een cruciale versterking om de aanvalslinie van een kwaliteitsinjectie te voorzien. 

De ex-speler van Real Madrid kende een uiterst succesvol voetbaljaar in Spanje, waar hij zich ontpopte tot de ster van de ploeg. Met 25 doelpunten in 42 competitieduels kroonde hij zich tot onbetwiste topschutter van het tweede niveau in Spanje.

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Ondanks de individuele trefzekerheid van Arribas liep UD Almería promotie naar La Liga op dramatische wijze mis door in de finale van de play-offs te verliezen van Málaga CF. Na een doelpuntloos gelijkspel in de heenwedstrijd ging de beslissende return in eigen huis met 1-2 verloren, waardoor de club veroordeeld blijft tot de Segunda División. Hierdoor lijkt een vertrek van de sterspeler deze zomer onvermijdelijk, hoewel hij bij de Andalusiërs nog een doorlopend contract heeft tot medio 2029.

Ajax zoekt naar creatieve oplossingen voor hoge vraagprijs

In Amsterdam is een grootschalige sportieve reconstructie ingezet onder leiding van technisch directeur Jordi Cruijff. Mundo Deportivo meldt dat de Amsterdammers momenteel de meest serieuze gegadigde zijn voor de handtekening van Arribas.

Omdat de vraagprijs van minimaal twintig miljoen euro momenteel een struikelblok vormt, wordt er in de hoofdstad nagedacht over een huurconstructie met een verplichte optie tot koop om de transfersom over meerdere boekjaren te spreiden.

Almería houdt echter vast aan een hoge waardering, mede doordat Real Madrid nog altijd vijftig procent van de transferrechten in handen heeft na de overstap van de speler in 2023. In het contract van de middenvelder staat bovendien een officiële ontsnappingsclausule van veertig miljoen euro. Ook Real Betis zou gecharmeerd zijn van Arribas. 

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EuropaMango
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Na Brandt nog één? En dan ook nog Gloukh hebben... Ik weet niet wat ik hier van moet geloven, Ik zie liever nog een goede 6 ipv Regeer.

Gusa
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Nope. Deze kan naar het rijk der fabelen verwezen worden. Gaan met Brandt, Gloukh en Ouazane in de selectie echt niet nog een aanvallende middenvelder halen.

Kevin Hommeles
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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kolie
318 Reacties
863 Dagen lid
1.088 Likes
Kolie
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    + 1
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Geloof hier niks van

EuropaMango
48 Reacties
43 Dagen lid
89 Likes
EuropaMango
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  • 3
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Na Brandt nog één? En dan ook nog Gloukh hebben... Ik weet niet wat ik hier van moet geloven, Ik zie liever nog een goede 6 ipv Regeer.

Gusa
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1.282 Reacties
1.414 Dagen lid
6.777 Likes
Gusa
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Nope. Deze kan naar het rijk der fabelen verwezen worden. Gaan met Brandt, Gloukh en Ouazane in de selectie echt niet nog een aanvallende middenvelder halen.

Kevin Hommeles
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Sergio Arribas

Sergio Arribas
UD Almería
Team: Almería
Leeftijd: 24 jaar (30 sep. 2001)
Positie: AM (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Almería
16
7
2024/2025
Almería
43
9
2023/2024
Almería
34
9
2022/2023
Real Madrid II
37
21

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Excelsior
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4
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Go Ahead
1
3
3
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AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3

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