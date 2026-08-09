Van der Vaart verbaasd door omgang Ajax met Mika Godts: 'Ik vind het heel gek'

Rafael van der Vaart vindt het opvallend dat niet als basisspeler, maar als invaller binnen de lijnen kwam in de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax. De sterspeler stond werd vlak voor de aftrap niet fit genoeg bevonden om te starten, maar kon na een uur wel invallen.

Ajax communiceerde een opstelling met Godts erin. Vlak voor de aftrap werd besloten dat hij niet kon starten. Trainer Míchel Sánchez liet na afloop weten dat Godts vrijdag niet meetrainde en zaterdag ook weinig kon doen. Maar als hij dan toch in staat is om minuten te maken, dan had hij volgens Van der Vaart beter in de basis kunnen staan.

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“Ik vind het juist beter om wel te beginnen, want je kunt je goed warm maken en dan kun je er altijd nog uit na een half uur", stelt Van der Vaart zondagavond bij NOS Studio Sport Voetbal. "Ik vind het heel gek. En als je hem zag invallen… Het is natuurlijk gewoon de beste speler van Ajax en hij heeft helemaal nergens last van. Echt geweldig. Ik vind hem ook afgevallen. Ik vind hem een heel smal bekkie hebben, dus hij is echt in topvorm.”

Stentler lyrisch over Tolu

Leonne Stentler wordt gevraagd naar de prestaties van de zomeraanwinsten van Ajax. “Er startten natuurlijk maar drie van de nieuwe spelers. Ter Stegen liet het meteen wel zien bij die redding die hij moest maken”, doelt ze op een redding in de 34ste minuut op een kopbal van Tobias Sommer. “Ja, dat was wel echt een fantastische redding. Echt goed gedaan, zoals we hem ook kennen. Het is echt geen makkelijke redding.”

“Natuurlijk de rode kaart is cruciaal, maar ook de invallers waren cruciaal. En met name Tolu maakte grote indruk. Aan de bal zag hij er steeds goed uit", merkt Stentler op. Tolu Arokodare was goed voor de assist bij de 0-1; de 0-2 kwam van Julian Brandt. "Je merkte vooral in de eerste helft dat Ajax Godts miste. Het was ontzettend stroperig, weinig creatief. Er moest gewoon veel meer gebeuren.”

Van der Vaart vond Ajax bovenal stabiel ogen. "Vandaag was geen beste wedstrijd, maar je had nooit het gevoel van: nou, die gaan ze verliezen. Dat is een groot winstpunt. En natuurlijk gewoon een paar spelers die het verschil kunnen maken. Daar hebben we natuurlijk heel lang op moeten wachten. Het gaat al een paar jaar moeilijk. De spelers gaan toch voor de trainer door het vuur. Ik denk dat hij het wel goed voor elkaar heeft.”