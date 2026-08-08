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Ronald Koeman jr. onthult wat arbiter Martijn Vos tegen hem zei: 'Heel apart'

8 augustus 2026, 18:52   Bijgewerkt: 21:03
Martijn Vos en Ronald Koeman junior
Foto: © Imago
4 reacties
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ronald Koeman junior vindt dat hij soms onheus wordt bejegend. De keeper van Telstar werd zaterdag uitgefloten door het publiek van NEC, omdat hij meermaals het spel vertraagde. Toch vindt Koeman dat hij onterecht een gele kaart kreeg. Telstar won de wedstrijd in Nijmegen met 1-2.

De doelman werd twaalf minuten voor tijd op de bon geslingerd, omdat hij volgens scheidsrechter Martijn Vos te veel tijd nam bij het nemen van een vrije trap. Journalist Milan van Dongen werpt Koeman voor dat hij soms ook bewust een bal pakte voor een uittrap die wat verder weg lag. “Als jij dat zo wil zeggen… Ik vind dat ik wel gezocht word. Door het publiek, de scheidsrechter… Ik moet die bal halen en hij gaat al tellen.”

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Daarmee doelt Koeman op een corner die NEC kreeg toegekend in de blessuretijd, omdat de keeper te veel tijd nam voor een uittrap. “Je snapt ook wel dat ik niet ga sprinten. Je moet tempo in het spel houden en ik vind het een prima regel, maar we moeten niet overdrijven. En die gele kaart…”

Koeman stipt aan dat Bryan Linssen nog te dichtbij stond, toen de keeper de vrije trap wilde nemen. “Dan mag de scheidsrechter nog niet beginnen met tellen. En dan zegt ie tegen mij: ‘Ik zou maar eens nadenken over hoe je dat dit seizoen wilt gaan doen.’ Dat vind ik een heel aparte reactie. Maar verder heeft hij prima gefloten, laat ik het zo zeggen”, lacht Koeman. “We hebben uiteindelijk drie punten, dus het maakt me ook niet meer uit.”

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Goede tip toch van de scheids zou ik zeggen

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Koeman moet zijn instelling veranderen wat betreft het tijdrekken.

SWVoetbal
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Scheidsrechter Martijn Vos nam een goede beslissing om een hoekschop te geven aan NEC, na treuzelen door Koeman. Maar de gele kaart bij de vrije trap sloeg nergens op. Bryan Linssen stond overduidelijk niet op 9 meter, en als je dat aangeeft krijg je geel... En dan óók nog zo'n rare opmerking. Martijn Vos moet de wedstrijd leiden, en niet de belerende schoolmeester uithangen. Hij wilde met deze actie zichzelf een beetje te veel profileren. Maar.... zoals Koeman zei: Verder prima gefloten... 😉

Jan van Son
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Jan van Son
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De scheidsrechter kan er ook gewoon tijd bij tellen. Hij hoeft die flouwe kul niet te geven.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Quarlon
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1.207 Reacties
1.412 Dagen lid
4.414 Likes
Quarlon
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Goede tip toch van de scheids zou ik zeggen

Kicker
660 Reacties
756 Dagen lid
1.631 Likes
Kicker
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Koeman moet zijn instelling veranderen wat betreft het tijdrekken.

SWVoetbal
168 Reacties
421 Dagen lid
347 Likes
SWVoetbal
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Scheidsrechter Martijn Vos nam een goede beslissing om een hoekschop te geven aan NEC, na treuzelen door Koeman. Maar de gele kaart bij de vrije trap sloeg nergens op. Bryan Linssen stond overduidelijk niet op 9 meter, en als je dat aangeeft krijg je geel... En dan óók nog zo'n rare opmerking. Martijn Vos moet de wedstrijd leiden, en niet de belerende schoolmeester uithangen. Hij wilde met deze actie zichzelf een beetje te veel profileren. Maar.... zoals Koeman zei: Verder prima gefloten... 😉

Jan van Son
1 Reactie
1.046 Dagen lid
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Jan van Son
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De scheidsrechter kan er ook gewoon tijd bij tellen. Hij hoeft die flouwe kul niet te geven.

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Meer nieuws

NEC - Telstar

N.E.C.
1 - 2
Telstar
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Ronald Koeman

Ronald Koeman
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 31 jaar (23 mei 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Telstar
1
0
2025/2026
Telstar
33
1
2024/2025
Telstar
38
0
2023/2024
Telstar
25
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Telstar
1
1
3
5
Fortuna
1
0
1
6
PSV
1
0
1

Complete Stand

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