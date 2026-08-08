junior vindt dat hij soms onheus wordt bejegend. De keeper van Telstar werd zaterdag uitgefloten door het publiek van NEC, omdat hij meermaals het spel vertraagde. Toch vindt Koeman dat hij onterecht een gele kaart kreeg. Telstar won de wedstrijd in Nijmegen met 1-2.

De doelman werd twaalf minuten voor tijd op de bon geslingerd, omdat hij volgens scheidsrechter Martijn Vos te veel tijd nam bij het nemen van een vrije trap. Journalist Milan van Dongen werpt Koeman voor dat hij soms ook bewust een bal pakte voor een uittrap die wat verder weg lag. “Als jij dat zo wil zeggen… Ik vind dat ik wel gezocht word. Door het publiek, de scheidsrechter… Ik moet die bal halen en hij gaat al tellen.”

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Daarmee doelt Koeman op een corner die NEC kreeg toegekend in de blessuretijd, omdat de keeper te veel tijd nam voor een uittrap. “Je snapt ook wel dat ik niet ga sprinten. Je moet tempo in het spel houden en ik vind het een prima regel, maar we moeten niet overdrijven. En die gele kaart…”

Koeman stipt aan dat Bryan Linssen nog te dichtbij stond, toen de keeper de vrije trap wilde nemen. “Dan mag de scheidsrechter nog niet beginnen met tellen. En dan zegt ie tegen mij: ‘Ik zou maar eens nadenken over hoe je dat dit seizoen wilt gaan doen.’ Dat vind ik een heel aparte reactie. Maar verder heeft hij prima gefloten, laat ik het zo zeggen”, lacht Koeman. “We hebben uiteindelijk drie punten, dus het maakt me ook niet meer uit.”