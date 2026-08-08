FC Twente wint transferstrijd en haalt gewilde ‘Silent Killer’ naar Enschede

FC Twente heeft de strijd om gewonnen. De twintigjarige aanvaller wordt door Vålerenga verkocht aan de Tukkers, zo meldt het Noorse Osloball zaterdagmiddag op basis van meerdere bronnen. De betrokken partijen hebben overeenstemming bereikt over de transfer en een officiële bekendmaking vanuit Noorwegen wordt op korte termijn verwacht.

De overgang kwam zaterdag in een stroomversnelling. Thorvaldsen ontbrak in de selectie van Vålerenga voor de competitiewedstrijd tegen Bodø/Glimt, omdat de club zich in de afrondende fase van de onderhandelingen bevond. Sportief directeur Joacim Jonsson vertelde voorafgaand aan het duel al dat er snel duidelijkheid kon komen.

“Er lopen afrondende gesprekken met twee clubs en daarom hebben we besloten dat hij vandaag niet speelt”, vertelde Jonsson aan TV 2.

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Niet veel later meldde Osloball dat de keuze definitief op FC Twente is gevallen. Naast de club uit Enschede waren Cercle Brugge en Hull City volgens dat medium de clubs die het dichtst bij Thorvaldsen stonden. Eerder werd ook Colorado Rapids genoemd als concrete gegadigde.

FC Twente wint strijd om Filip Thorvaldsen

Thorvaldsen stond al langere tijd nadrukkelijk in de belangstelling van buitenlandse clubs. Vålerenga wees eerder aanbiedingen van Lille en FC Basel af, terwijl de belangstelling deze zomer verder toenam. Jonsson hield er daardoor al rekening mee dat zijn aanvaller de club zou verlaten.

“Het zou me verbazen als Filip nog speler van Vålerenga is wanneer de transferperiode in september sluit. Tegelijkertijd blijft het voetbal en moeten zowel Filip als de club tevreden zijn”, zei de sportief directeur eerder tegen TV 2.

Vålerenga mikte op een aanzienlijke transfersom. Volgens Noorse berichtgeving lagen er biedingen die de club gegarandeerd 5,5 miljoen euro konden opleveren, met bonussen die het totaal richting 6,4 miljoen konden brengen.

Naar verwachting betaalt Twente een bedrag dat daarop lijkt. Daarmee kan Thorvaldsen een van de duurste aankopen uit de geschiedenis van FC Twente worden. Marc Janko (7 miljoen euro in 2010) en Luc Castaignos (6 miljoen euro in 2012) zijn de duurste clubaankopen ooit. Voor Vålerenga lonkt ook een clubrecord wat betreft uitgaande transfers.

Wat FC Twente binnenhaalt met Thorvaldsen

Thorvaldsen geldt als een van de opvallendste jonge aanvallers van Vålerenga en draagt in Noorwegen de bijnaam ‘Silent Killer’. Die naam verwijst naar zijn rustige, onopvallende karakter buiten het veld, terwijl hij juist met zijn prestaties binnen de lijnen nadrukkelijk van zich laat spreken.

Hij debuteerde op zeventienjarige leeftijd in het eerste elftal en kwam ondanks zijn jonge leeftijd al meer dan 50 keer voor de hoofdmacht uit. Vorig seizoen was hij in 21 competitiewedstrijden goed voor 5 doelpunten en 3 assists. Dit jaar staat hij op 3 doelpunten en 1 assist in 13 competitieduels.

Thorvaldsen kan op de flanken uit de voeten en werd de afgelopen maanden bij Vålerenga ook als schaduwspits gebruikt. In het seizoen 2025 onderscheidde hij zich vooral met zijn dribbels en voorzetten.

Bij FC Twente geldt Daan Rots als eerste keuze op de rechterflank, terwijl ook Younes Taha, Taylor Booth en Marko Pjaca op die positie kunnen spelen. Technisch directeur Erik ten Hag was desondanks op zoek naar nog een versterking.

Voor de Noor zelf komt daarmee bovendien een wens uit. Thorvaldsen wilde graag de stap naar het buitenland maken. Ondanks eerdere interesse uit Frankrijk, Zwitserland, België, Engeland en de Verenigde Staten wordt Nederland zijn nieuwe bestemming.