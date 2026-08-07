FC Twente wijst bod van 18 miljoen euro af: 'Vage speculaties over Feyenoord'

FC Twente heeft een bod van achttien miljoen euro op Sondre Ørjasæter afgewezen, zo meldt het transferaccount WFCGroningen op X. Het is niet bekend van welke club het bod afkomstig is, al spreekt het account wel over 'vage speculaties' omtrent Feyenoord.
Ørjasæter heeft een contract tot medio 2029 in Enschede, waardoor Twente geen noodzaak voelt om hem te laten gaan. Technisch directeur Erik ten Hag zou ervan overtuigd zijn dat de Noor in de toekomst alleen maar meer waard zal worden.
Dat vertrouwen zal donderdagavond alleen maar verder zijn gegroeid. Ørjasæter was met drie assists een van de grote uitblinkers in de 6-0-zege op DAC 1904 en maakte daarmee ook indruk op de analisten van ESPN. "Ørjasæter, wát een speler. Dit gaat écht zijn seizoen worden. Het was vorig jaar al smullen. Het is zó lekker, zo'n speler waarvoor je naar het stadion komt", aldus Kees Kwakman.
Ook Danny Koevermans genoot van de 22-jarige vleugelaanvaller. "Het is een beetje alsof er iemand met een joystick zit. Hij loopt ze makkelijk voorbij", zei de oud-spits, die eveneens enthousiast was over het spel van de Tukkers. "Een heerlijk potje voetbal. Ørjasæter en FC Twente waren zo lekker aan het voetballen. Het zag er hartstikke leuk uit. Het was superleuk om naar te kijken."
Karim El Ahmadi plaatste daar wel een kanttekening bij vanwege het niveau van de tegenstander. "De tegenstander was heel slecht, maar FC Twente maakte wel een betere indruk dan in de voorgaande wedstrijden. Als je die wedstrijden tegen Ferencvaros zag, was het ook heel slecht. Je verwacht meer van FC Twente. Als ze de Conference League halen, hebben ze het gewoon goed gedaan."
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18 miljoen voor een speler van Twente? Hmm vind dat voor een club als Twente wel een dusdanig hoog bedrag dat je je moet afvragen of dat financieel niet onverantwoord is om zulke bedragen af te wijzen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
18 miljoen voor een speler van Twente? Hmm vind dat voor een club als Twente wel een dusdanig hoog bedrag dat je je moet afvragen of dat financieel niet onverantwoord is om zulke bedragen af te wijzen.