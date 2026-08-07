FC Twente wijst bod van 18 miljoen euro af: 'Vage speculaties over Feyenoord'

FC Twente heeft een bod van achttien miljoen euro op afgewezen, zo meldt het transferaccount WFCGroningen op X. Het is niet bekend van welke club het bod afkomstig is, al spreekt het account wel over 'vage speculaties' omtrent Feyenoord.

Ørjasæter heeft een contract tot medio 2029 in Enschede, waardoor Twente geen noodzaak voelt om hem te laten gaan. Technisch directeur Erik ten Hag zou ervan overtuigd zijn dat de Noor in de toekomst alleen maar meer waard zal worden.

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Dat vertrouwen zal donderdagavond alleen maar verder zijn gegroeid. Ørjasæter was met drie assists een van de grote uitblinkers in de 6-0-zege op DAC 1904 en maakte daarmee ook indruk op de analisten van ESPN. "Ørjasæter, wát een speler. Dit gaat écht zijn seizoen worden. Het was vorig jaar al smullen. Het is zó lekker, zo'n speler waarvoor je naar het stadion komt", aldus Kees Kwakman.

Ook Danny Koevermans genoot van de 22-jarige vleugelaanvaller. "Het is een beetje alsof er iemand met een joystick zit. Hij loopt ze makkelijk voorbij", zei de oud-spits, die eveneens enthousiast was over het spel van de Tukkers. "Een heerlijk potje voetbal. Ørjasæter en FC Twente waren zo lekker aan het voetballen. Het zag er hartstikke leuk uit. Het was superleuk om naar te kijken."

Karim El Ahmadi plaatste daar wel een kanttekening bij vanwege het niveau van de tegenstander. "De tegenstander was heel slecht, maar FC Twente maakte wel een betere indruk dan in de voorgaande wedstrijden. Als je die wedstrijden tegen Ferencvaros zag, was het ook heel slecht. Je verwacht meer van FC Twente. Als ze de Conference League halen, hebben ze het gewoon goed gedaan."