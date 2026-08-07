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10.000 simulaties leveren opvallend Eredivisie-oordeel op: PSV steekt er ver bovenuit

7 augustus 2026, 11:35
Strijd om de landstitel tussen Ajax, Feyenoord en PSV
Foto: © Imago/realtimes
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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De 'supercomputer' van Opta wijst PSV aan als titelfavoriet in het Eredivsie-seizoen 2026/27. Na 10.000 simulaties komt PSV in 48,6 procent van de scenario’s als landskampioen uit de bus. De concurrentie volgt op grote afstand, terwijl de berekeningen onderin juist een veel spannender beeld opleveren.

PSV heeft niet alleen veruit de grootste kans op het kampioenschap, maar eindigt volgens de simulaties in 69,1 procent van de gevallen bij de eerste twee. Feyenoord geldt als eerste achtervolger, al is het verschil enorm: de Rotterdammers worden in 11,8 procent van de simulaties kampioen en hebben 26,4 procent kans op een plek in de top twee.

Ajax zit daar vlak achter. De Amsterdammers pakken in 10,2 procent van de doorgerekende seizoenen de titel en eindigen in 23,6 procent van de gevallen als eerste of tweede.

AZ en FC Twente dicht achter Feyenoord en Ajax

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Opvallend is hoe klein het verschil daarachter wordt. AZ heeft volgens Opta 8,6 procent kans op de landstitel en 21,6 procent kans op een top-tweeplaats. FC Twente volgt met respectievelijk 8,1 en 20,6 procent.

Ook NEC (4,8 procent titel, 13,3 procent top twee) en FC Utrecht (3,9 en 11,1 procent) worden nog serieuze kansen toegedicht.

De verwachte eindrangschikking zet PSV bovenaan, gevolgd door Feyenoord, Ajax, AZ en FC Twente. NEC en Utrecht bezetten in die projectie de plaatsen zes en zeven.

Willem II en Cambuur in grootste degradatiegevaar

Onderin liggen de verhoudingen veel dichter bij elkaar. Willem II heeft met 17,5 procent de grootste kans om als achttiende te eindigen. Cambuur volgt met 17,2 procent. De onderste twee teams zullen de Eredivisie rechtstreeks verlaten. In 32 procent van de simulaties zit Cambuur daarbij; voor Willem II is dat 31 procent.

ADO Den Haag krijgt beduidend betere overlevingskansen, maar wordt in de voorspelde eindstand wel zestiende. Ook PEC Zwolle en Fortuna Sittard bevinden zich nadrukkelijk in de gevarenzone.

Telstar springt juist positief uit de berekeningen. De ploeg wordt door Opta op de twaalfde plaats gezet en heeft slechts 7,6 procent kans om zestiende te worden.

Wie wordt kampioen van de Eredivisie in 2026/27?

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

PSV bril!
359 Reacties
556 Dagen lid
793 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een wijs man die supercomputer. 😉

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Telstar
1
1
3
5
Fortuna
1
0
1
6
PSV
1
0
1
7
Ajax
0
0
0
8
Feyenoord
0
0
0

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