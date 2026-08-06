Pikante transfer van Ajax naar PSV? ESPN speculeert hardop

Anco Jansen en Marciano Vink zouden een transfer van naar PSV toejuichen, zo stellen ze woensdagavond in het ESPN-praatprogramma Voetbalpraat. De Ajax-steunpilaar van de afgelopen seizoenen moest tegen Vojvodina tweemaal genoegen nemen met een reserverol, waardoor de analisten direct speculeren over een mogelijk vertrek.

Baas groeide de afgelopen twee seizoenen uit tot steunpilaar van Ajax. Met name vorig seizoen maakte de centrale verdediger indruk, waardoor hij zelfs werd opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dit seizoen is de linkspoot echter niet meer zo onomstreden. Tegen Vojvodina in de voorronde van de Champions League kreeg jongeling Aaron Bouwman, die rechtsbenig is, de voorkeur – al ontbrak Baas in de eerste wedstrijd wegens een lichte blessure. Daarnaast beschikt Míchel Sánchez met Daley Blind over een leider in de defensie, terwijl ook Dies Janse links centraal kan spelen.

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“Wat ik mij wel echt afvraag, is wat er met Baas gaat gebeuren”, begint Vink het onderwerp. “Het kan niet zo zijn dat hij, die de afgelopen seizoenen als een van de weinigen overeind bleef en Ajax van achteruit constant weer bij de hand nam, nu op een zijspoor staat”, vervolgt de oud-speler.

Jan Joost van Gangelen speculeert vervolgens direct over een (binnenlands) vertrek. “Youri Baas naar PSV, dat zou ik echt geen gekke gedachte vinden”, haakt Anco Jansen in. Vink is het eens met de ex-speler van onder meer FC Emmen: “Het zou niet gek zijn”, lacht hij.

“Hij is sommige periodes vorig jaar echt de enige sterkhouder geweest. Toen iedereen omviel, bleef hij staan. Hij was op een gegeven moment aanvoerder”, vervolgt Jansen. “Ik zou het honderd procent doen. Hij past toch helemaal bij Peter Bosz?”