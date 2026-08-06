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Pikante transfer van Ajax naar PSV? ESPN speculeert hardop

6 augustus 2026, 09:11   Bijgewerkt: 09:40
Youri Baas viert goal bij Ajax
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Anco Jansen en Marciano Vink zouden een transfer van Youri Baas naar PSV toejuichen, zo stellen ze woensdagavond in het ESPN-praatprogramma Voetbalpraat. De Ajax-steunpilaar van de afgelopen seizoenen moest tegen Vojvodina tweemaal genoegen nemen met een reserverol, waardoor de analisten direct speculeren over een mogelijk vertrek.

Baas groeide de afgelopen twee seizoenen uit tot steunpilaar van Ajax. Met name vorig seizoen maakte de centrale verdediger indruk, waardoor hij zelfs werd opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dit seizoen is de linkspoot echter niet meer zo onomstreden. Tegen Vojvodina in de voorronde van de Champions League kreeg jongeling Aaron Bouwman, die rechtsbenig is, de voorkeur – al ontbrak Baas in de eerste wedstrijd wegens een lichte blessure. Daarnaast beschikt Míchel Sánchez met Daley Blind over een leider in de defensie, terwijl ook Dies Janse links centraal kan spelen.

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“Wat ik mij wel echt afvraag, is wat er met Baas gaat gebeuren”, begint Vink het onderwerp. “Het kan niet zo zijn dat hij, die de afgelopen seizoenen als een van de weinigen overeind bleef en Ajax van achteruit constant weer bij de hand nam, nu op een zijspoor staat”, vervolgt de oud-speler.

Jan Joost van Gangelen speculeert vervolgens direct over een (binnenlands) vertrek. “Youri Baas naar PSV, dat zou ik echt geen gekke gedachte vinden”, haakt Anco Jansen in. Vink is het eens met de ex-speler van onder meer FC Emmen: “Het zou niet gek zijn”, lacht hij.

“Hij is sommige periodes vorig jaar echt de enige sterkhouder geweest. Toen iedereen omviel, bleef hij staan. Hij was op een gegeven moment aanvoerder”, vervolgt Jansen. “Ik zou het honderd procent doen. Hij past toch helemaal bij Peter Bosz?”

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Kicker
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Zou een slechte keus zijn. Baas is je kapitaal, denk niet dat Blind alle wedstrijden kan spelen en volhouden.

Veluwe
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Ik denk dat PSV wel in een hoger segment zoekt dan in de afvallers van Ajax

Ajacied00
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@Veluwe Ja een heel hoog segment, zoiets als Flamengo en die Gaswirowski toch...

Ajacied00
73 Reacties
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Baas is een beschaafde jongen, zie hem niet snel naar Psv gaan. Bovendien doe je een stap terug in dezelfde competitie, waarom zou je dat doen?

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
632 Reacties
753 Dagen lid
1.591 Likes
Kicker
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  • 2
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Zou een slechte keus zijn. Baas is je kapitaal, denk niet dat Blind alle wedstrijden kan spelen en volhouden.

Veluwe
239 Reacties
288 Dagen lid
330 Likes
Veluwe
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Ik denk dat PSV wel in een hoger segment zoekt dan in de afvallers van Ajax

Ajacied00
73 Reacties
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528 Likes
Ajacied00
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@Veluwe Ja een heel hoog segment, zoiets als Flamengo en die Gaswirowski toch...

Ajacied00
73 Reacties
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Ajacied00
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Baas is een beschaafde jongen, zie hem niet snel naar Psv gaan. Bovendien doe je een stap terug in dezelfde competitie, waarom zou je dat doen?

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Youri Baas

Youri Baas
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (17 mrt. 2003)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
33
4
2024/2025
Ajax
23
1
2023/2024
NEC
28
3
2022/2023
Ajax
6
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
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NEC
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PEC
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