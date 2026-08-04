Michael Reiziger is 'de nummer-één-kandidaat' van de KNVB om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat zegt hoofdredacteur Freek Jansen van Voetbal International dinsdag in gesprek met Radio 10. De journalist noemt de gang van zaken 'opmerkelijk', ook gezien het feit dat Louis van Gaal eventueel beschikbaar zou zijn.

Koeman maakte na de uitschakeling op het WK bekend zijn aflopende contract als bondscoach niet te gaan verlengen. KNVB-directeur Nigel de Jong staat daardoor voor de opdracht om op korte termijn een opvolger aan te stellen, aangezien Oranje in september alweer vier Nations League-duels op het programma heeft staan.

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De afgelopen weken circuleerden verschillende namen in de media. De komst van Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag en Pep Guardiola bleek echter om verschillende redenen niet haalbaar voor de KNVB. Gisteren (maandag) onthulde VI dat De Jong en voetbalcommissaris Clarence Seedorf een dag eerder, voorafgaand aan de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en AZ, urenlang met Reiziger om tafel hadden gezeten om zijn mogelijke aanstelling als bondscoach te bespreken. De 53-jarige oud-international staat reeds onder contract bij de KNVB: Reiziger is sinds 2023 bondscoach van Jong Oranje.

Diezelfde dag wist De Telegraaf echter te melden dat ook Louis van Gaal open zou staan voor een terugkeer bij Oranje. De 74-jarige trainer was al drie keer eerder bondscoach en heeft de handen vrij nu hij is vertrokken als technisch adviseur van de raad van commissarissen van Ajax. Van Gaal liet later op de dag weten dat hij het 'ongelooflijk' vindt dat zijn naam weer genoemd wordt. "Vier jaar geleden op het WK van Qatar verloren we na strafschoppen in de kwartfinale en vond 'men' ons voetbal niet goed genoeg. En die mensen zien mij nu als de ideale man?", vroeg hij zich hardop af.

Jansen krijgt bij Radio 10 de vraag of het wel 'realistisch' zou zijn dat Van Gaal een vierde termijn bij Oranje zou krijgen, aangezien hij komende zaterdag zijn 75ste verjaardag viert. "Nou ja, als Van Gaal het zelf wil, dan is het gelijk een realistisch plan. Want als Van Gaal het wil, dan gebeurt het ook vaak", lacht de journalist. "De grote vraag is: wil de KNVB het? Ze hebben tot gisteravond (maandag, red.) nog geen contact met Van Gaal opgenomen voor een nieuw bondscoachschap."

Het feit dat De Jong en Seedorf een lang onderhoud met Reiziger hebben gehad, spreekt volgens Jansen boekdelen. "De KNVB had Van Gaal natuurlijk al lang kunnen bellen. Dat ze uitgebreid met Reiziger hebben gezeten in Amsterdam, laat ook wel zien dat Reiziger voor hen op dit moment de nummer-één-kandidaat is om bondscoach te worden. Wat een hele opmerkelijke keuze is, want je gaat van Slot, Bosz en Ten Hag, toch echt wel de toptrainers die we in Nederland hebben, naar een trainer die nog niet zo heel veel gepresteerd zijn." Een constructie met Van Gaal als een soort mentor van Reiziger zou eventueel een optie kunnen zijn, maar Jansen vraagt zich af of Reiziger daar op zit te wachten. "Van Gaal weet ook wel: als ik erbij kom, dan is mijn wil wet."

Van Gaal kwam in zijn eerdere periodes als bondscoach - en als clubtrainer - met grote regelmaat in botsing met wat hij spottend zijn 'vrienden van de media' noemt. Toch zou Jansen het toejuichen als de ervaren trainer terug zou keren: "Het is een spel, maar tegelijkertijd kun je er ook geen genoeg van krijgen." De journalist verwacht echter tóch dat Reiziger het gaat worden: "Ik denk: alles wat logisch is, dat doet de KNVB niet. Ik zou het heel onverstandig vinden, maar ik denk dat de KNVB dat gaat doen."

VIDEO | 'Alles wat logisch is, doet de KNVB niet'