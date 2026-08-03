Louis van Gaal spreekt zich uit: 'Ongelooflijk dat mijn naam wordt genoemd'

Louis van Gaal bevestigt open te staan voor het bondscoachschap bij het Nederlands elftal. Hoewel er volgens zijn vrouw Truus nog geen sprake is van concrete toenadering, laat Van Gaal weten de KNVB altijd te willen helpen. Toch vindt hij het 'ongelooflijk' dat zijn naam weer wordt genoemd.

"Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen", doelt hij op zijn rol als adviseur van de raad van commissarissen, waar hij vorige maand afscheid van nam. "En met zo'n selectie zijn er natuurlijk wel mogelijkheden. Ik denk ook dat Nederland eventueel nog altijd Europees of wereldkampioen zou kunnen worden, want 95 procent van de selectie speelt in het buitenland en vaak bij goede clubs."

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"Het enige dat er speelt, is dat ze op dit moment nog niemand kunnen krijgen en dan komt mijn naam weer naar boven. Ik vind dat ergens wel ongelooflijk", zegt de bondscoach van Oranje op de WK's van 2014 en 2022.

"Vier jaar geleden op het WK van Qatar verloren we na strafschoppen in de kwartfinale en vond 'men' ons voetbal niet goed genoeg. En die mensen zien mij nu als de ideale man?", verwondert hij zich. "Maar goed, ik weet dus helemaal niet wat de KNVB wil en ik ben al drie keer bondscoach geweest, dus als ik ooit nog iets ga doen als trainer, moet je het waarschijnlijk niet in Nederland zoeken. Al weet je het bij mij nooit. Ik voel me fitter dan vier jaar geleden."

KNVB voert urenlang gesprek met Michael Reiziger

De KNVB heeft ondertussen de gesprekken met Michael Reiziger opgevoerd. De bondscoach van Jong Oranje zat zondag voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal urenlang om tafel met technisch directeur Nigel de Jong en technisch commissaris Clarence Seedorf.

Reiziger geldt al enkele weken als een belangrijke gegadigde om Ronald Koeman op te volgen. Nadat Arne Slot afzag van het bondscoachschap, zou het contact tussen de KNVB en de oud-international zijn geïntensiveerd.

Tijdens het gesprek met De Jong en Seedorf lichtte Reiziger zijn plannen tot in detail toe. De twee KNVB-bestuurders werden later gezamenlijk op de tribune gesignaleerd bij de wedstrijd tussen PSV en AZ in Eindhoven.

Naast Reiziger en Van Gaal circuleert ook de naam van Ruud van Nistelrooij. Toch lijkt Reiziger op dit moment de meest concrete kandidaat, gezien het uitgebreide onderhoud met de technische leiding van de voetbalbond.