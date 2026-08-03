Live voetbal

Louis van Gaal spreekt zich uit: 'Ongelooflijk dat mijn naam wordt genoemd'

3 augustus 2026, 18:06
Louis van Gaal
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

Louis van Gaal bevestigt open te staan voor het bondscoachschap bij het Nederlands elftal. Hoewel er volgens zijn vrouw Truus nog geen sprake is van concrete toenadering, laat Van Gaal weten de KNVB altijd te willen helpen. Toch vindt hij het 'ongelooflijk' dat zijn naam weer wordt genoemd.

"Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen", doelt hij op zijn rol als adviseur van de raad van commissarissen, waar hij vorige maand afscheid van nam. "En met zo'n selectie zijn er natuurlijk wel mogelijkheden. Ik denk ook dat Nederland eventueel nog altijd Europees of wereldkampioen zou kunnen worden, want 95 procent van de selectie speelt in het buitenland en vaak bij goede clubs."

Artikel gaat verder onder video

"Het enige dat er speelt, is dat ze op dit moment nog niemand kunnen krijgen en dan komt mijn naam weer naar boven. Ik vind dat ergens wel ongelooflijk", zegt de bondscoach van Oranje op de WK's van 2014 en 2022.

"Vier jaar geleden op het WK van Qatar verloren we na strafschoppen in de kwartfinale en vond 'men' ons voetbal niet goed genoeg. En die mensen zien mij nu als de ideale man?", verwondert hij zich. "Maar goed, ik weet dus helemaal niet wat de KNVB wil en ik ben al drie keer bondscoach geweest, dus als ik ooit nog iets ga doen als trainer, moet je het waarschijnlijk niet in Nederland zoeken. Al weet je het bij mij nooit. Ik voel me fitter dan vier jaar geleden."

KNVB voert urenlang gesprek met Michael Reiziger

De KNVB heeft ondertussen de gesprekken met Michael Reiziger opgevoerd. De bondscoach van Jong Oranje zat zondag voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal urenlang om tafel met technisch directeur Nigel de Jong en technisch commissaris Clarence Seedorf.

Reiziger geldt al enkele weken als een belangrijke gegadigde om Ronald Koeman op te volgen. Nadat Arne Slot afzag van het bondscoachschap, zou het contact tussen de KNVB en de oud-international zijn geïntensiveerd.

Tijdens het gesprek met De Jong en Seedorf lichtte Reiziger zijn plannen tot in detail toe. De twee KNVB-bestuurders werden later gezamenlijk op de tribune gesignaleerd bij de wedstrijd tussen PSV en AZ in Eindhoven.

Naast Reiziger en Van Gaal circuleert ook de naam van Ruud van Nistelrooij. Toch lijkt Reiziger op dit moment de meest concrete kandidaat, gezien het uitgebreide onderhoud met de technische leiding van de voetbalbond.

Moet de KNVB voor Louis van Gaal gaan?

Laden...
416 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Abdellah Ouazane

‘Abdellah Ouazane (17) heeft keuze tussen Nederland en Marokko gemaakt’

  • di 28 juli, 20:44
  • 28 jul. 20:44
  • 10
Kenneth Perez

Perez: 'Hij is de toekomst van Nederland! Ik hoop dat ik over 3 jaar gelijk krijg'

  • Gisteren, 18:00
  • Gisteren, 18:00
  • 1
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis wil 74-jarige bondscoach bij Oranje: 'Ik ben groot fan'

  • vr 31 juli, 11:34
  • 31 jul. 11:34
  • 1
5 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.345 Reacties
1.407 Dagen lid
5.943 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tuurlijk, Louis. Jij weet daar niets van. 🤪🤣

Hasi
267 Reacties
803 Dagen lid
843 Likes
Hasi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Marwijk

Dirk S.
6 Reacties
11 Dagen lid
0 Likes
Dirk S.
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Louis moet lekker gaan golfen in Portugal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.345 Reacties
1.407 Dagen lid
5.943 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tuurlijk, Louis. Jij weet daar niets van. 🤪🤣

Hasi
267 Reacties
803 Dagen lid
843 Likes
Hasi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Marwijk

Dirk S.
6 Reacties
11 Dagen lid
0 Likes
Dirk S.
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Louis moet lekker gaan golfen in Portugal.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Louis van Gaal

Louis van Gaal
Functie: Coach
Leeftijd: 74 jaar (8 aug. 1951)

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws