Truus van Gaal zorgt voor nieuwe wending rond bondscoachschap Louis van Gaal

Louis van Gaal is momenteel niet met de KNVB in gesprek over een nieuwe termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens zijn vrouw Truus van Gaal zijn de verhalen over een mogelijke terugkeer van de 74-jarige trainer een eigen leven gaan leiden.

De naam van Van Gaal werd de afgelopen dagen steeds nadrukkelijker in verband gebracht met de vacature bij Oranje. Concrete toenadering vanuit Zeist is er volgens Truus echter niet geweest.

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“Volgens mij heeft Louis onlangs tegen iemand gezegd dat de KNVB hem altijd kan bellen”, vertelt zij aan RTL Boulevard. Die uitspraak werd vervolgens uitgelegd als een mogelijke opening voor een vierde periode van Van Gaal bij het Nederlands elftal.

“Dit is kennelijk een eigen leven gaan leiden. Er speelt niets op dit moment en Louis staat heerlijk op de golfbaan”, benadrukt Truus.

KNVB voert urenlang gesprek met Michael Reiziger

Terwijl Van Gaal voorlopig geen concrete kandidaat lijkt, heeft de KNVB de gesprekken met Michael Reiziger opgevoerd. De bondscoach van Jong Oranje zat zondag voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal urenlang om tafel met technisch directeur Nigel de Jong en technisch commissaris Clarence Seedorf.

Reiziger geldt al enkele weken als een belangrijke gegadigde om Ronald Koeman op te volgen. Nadat Arne Slot afzag van het bondscoachschap, zou het contact tussen de KNVB en de oud-international zijn geïntensiveerd.

Tijdens het gesprek met De Jong en Seedorf lichtte Reiziger zijn plannen tot in detail toe. De twee KNVB-bestuurders werden later gezamenlijk op de tribune gesignaleerd bij de wedstrijd tussen PSV en AZ in Eindhoven.

Ook Van Nistelrooij genoemd voor Oranje

Naast Reiziger en Van Gaal circuleert ook de naam van Ruud van Nistelrooij. Toch lijkt Reiziger op dit moment de meest concrete kandidaat, gezien het uitgebreide onderhoud met de technische leiding van de voetbalbond.

Van Gaal blijft onderwerp van discussie rond de opvolging van Koeman, maar van daadwerkelijke onderhandelingen is volgens zijn vrouw geen sprake. Voorlopig verruilt de oud-bondscoach de golfbaan dus niet voor een terugkeer naar Zeist.