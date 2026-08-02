Een medisch incident op de tribune tijdens de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Atalanta Bergamo heeft zondag voor veel onbegrip gezorgd in De Kuip. Terwijl een persoon in Vak S onwel werd en hulpverleners ter plaatse kwamen, besloot de arbitrage het duel om de allereerste editie van de De Kuip Cup niet stil te leggen. Dit besluit leidde tot felle reacties en een luid fluitconcert vanuit de Rotterdamse aanhang.

Tijdens de wedstrijd werd duidelijk dat er medische assistentie nodig was. De stadionspeaker informeerde de aanwezige supporters over de noodsituatie en bevestigde dat de hulpverlening al was ingeschakeld. Ondanks deze mededeling bleef het spel op het veld gewoon doorgaan. Voor veel fans verschoof de aandacht daardoor volledig van de oefenwedstrijd, naar de gezondheid van de supporter op de tribune. Vanaf de tribunes klonk vervolgens minutenlang een duidelijk hoorbaar "staken, staken, staken". De Feyenoord-aanhang probeerde daarmee een signaal af te geven richting de arbitrage en hoopte dat het duel tijdelijk zou worden stilgelegd, zodat er volledige aandacht kon zijn voor de medische situatie op Vak S.

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Op sociale media uitten Feyenoord-supporters hun verbazing over de beslissing om door te spelen. "Schandalig dat we doorspelen. Vijf minuten om even de situatie voor de zorgverleners te geven. Stel je scoort nu de 2-0, springt iedereen zich helemaal op de persoon die onwel is", schreef een supporter op X. Ook andere aanwezigen begrepen niet waarom het spel niet tijdelijk werd stilgelegd. "Er is werkelijk waar al tien minuten duidelijk dat er iets op de tribunes is en niemand doet wat", klonk het. Een andere fan vroeg zich af: "Waarom het gefluit? Is er iemand onwel in het publiek of?" De situatie zorgde ook voor discussie over de rol van de scheidsrechter. Sommige supporters vonden dat er ondanks de aanwezige hulpverlening geen reden was om de wedstrijd te onderbreken, terwijl anderen juist vonden dat een korte pauze op zijn plaats was geweest.

De stadionspeaker benadrukte tijdens het duel dat de wedstrijd doorging, maar de onrust op de tribunes bleef nog enige tijd merkbaar. Voor veel supporters ging het op dat moment niet meer om de oefenwedstrijd tegen Atalanta, maar om de vraag of er voldoende aandacht was voor de persoon die medische hulp nodig had.