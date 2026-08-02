LIVESTREAM | Oefenwedstrijd Volendam - Ajax hier te bekijken

Ajax sluit de voorbereiding op het seizoen 2026/27 af met een oefenwedstrijd tegen FC Volendam. Het duel begint vanmiddag om 14.30 uur en geldt als 'bedankje' voor het feit dat de Amsterdammers afgelopen seizoen mochten uitwijken naar het Kras Stadion voor de (gewonnen) play-offs om Europees voetbal. De oefenwedstrijd FC Volendam - Ajax bekijk je via onderstaande livestream of via KIJK, de uitzending begint rond 14.00 uur en kost €3,99.

Ajax beëindigde het reguliere Eredivisieseizoen 2025/26 op de vijfde plaats, waardoor de Amsterdammers zich via de play-offs moesten zien te plaatsen voor de voorrondes van de Conference League. Dat leverde een groot probleem op: door de concertreeks van Harry Styles was de eigen Johan Cruijff ArenA niet beschikbaar. Volendam bood echter uitkomst en stelde haar onderkomen ter beschikking.

In het Kras Stadion stuitte Ajax in de halve finales op FC Groningen, dat met 2-0 werd verslagen. In de eindstrijd werd vervolgens afgerekend met FC Utrecht, dat na een 1-1 gelijkspel uiteindelijk na strafschoppen werd bedwongen (5-4). Als dank voor het gebruik van het stadion vloeit de volledige opbrengst van de kaartverkoop van FC Volendam - Ajax vanmiddag naar de clubkas van de Volendammers.

De oefenwedstrijd FC Volendam - Ajax begint zondagmiddag om 14.30 uur en is te bekijken via onderstaande livestream. De uitzending begint rond 14.00 uur.

LIVESTREAM | Ajax sluit voorbereiding af met oefenduel in en tegen Volendam