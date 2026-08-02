Ajax-fans woest na betaalde livestream tegen Volendam: 'Dit kan toch niet voor vier euro'

De kritiek onder de aanhang van Ajax over de betaalde livestream van het oefenduel met FC Volendam is tijdens de wedstrijd hoog opgelopen. Waar de achterban vooraf al ontevreden was over de verplichte betaling van vier euro, regende het na de aftrap klachten over een haperende verbinding en een zwaar ondermaatse beeldkwaliteit. De Amsterdammers werken vandaag in het Kras Stadion hun laatste test af richting het naderende seizoen, maar voor veel thuiskijkers liep de uitzending uit op een grote teleurstelling.

Voor de ontmoeting sloot Ajax een exclusieve deal met Talpa Network. Het duel werd niet gratis uitgezonden via de eigen kanalen of reguliere sportzenders, maar achter een zogeheten Pay-Per-view-muur geplaatst op streamingplatform KIJK. Geïnteresseerden moesten een los ticket van 3,99 euro aanschaffen om de verrichtingen van de ploeg van de nieuwe hoofdtrainer Míchel te kunnen volgen. Dit verdienmodel is een primeur in het Nederlandse clubvoetbal en zorgde op voorhand al voor veel onbegrip bij fans, die na een teleurstellend vorig seizoen juist op meer betrokkenheid hoopten.

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Tijdens de eerste helft nam de frustratie op sociale media in rap tempo toe. Verschillende kijkers meldden dat de stream haperde of in zijn geheel niet wilde opstarten. "Lijkt wel of ik naar een MPEG-bestand uit de jaren 90 aan het kijken ben qua beeldkwaliteit", klaagde een kijker op X. Een ander miste de openingsfase volledig: "Lekker dan! Net al de eerste vijf minuten gemist terwijl ik al vanaf 14.10 uur in de app zat", klonk het. Hoewel er geen grootschalige technische storingen voor de KIJK-app zijn gemeld, eisten sommige supporters direct hun geld terug.

Vooral de combinatie van de gevraagde vier euro en de geleverde beelden wekte wrevel op. "Had wel verwacht dat ze met een camera filmde in plaats van een aardappel voor die vier euro", reageerde een supporter cynisch. Veel volgers verlangen terug naar eerdere voorbereidingen, toen oefenwedstrijden standaard waren inbegrepen bij abonnementen op ESPN of Ziggo Sport. Eerder deze zomer bood de Amsterdamse club een testwedstrijd tegen Panathinaikos nog wel kosteloos aan via YouTube, terwijl het treffen met Burnley via Ziggo Sport te zien was.