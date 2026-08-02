PSV krijgt duidelijk signaal uit Duitsland: Geertruida-transfer wordt peperduur

PSV heeft vanuit Duitsland een duidelijk signaal gekregen over de mogelijke komst van . Hoewel de landskampioen al een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de verdediger, is een definitieve overgang voorlopig nog ver weg. RB Leipzig verlangt een bedrag van achttien tot twintig miljoen euro voor de Oranje-international, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Daarmee dreigt de transfer voor de Eindhovenaren een peperdure operatie te worden.

De technische leiding van de Eindhovenaren is al weken bezig met het absolute topdoelwit. Volgens trainer Peter Bosz past de mandekker perfect in het plaatje, mede door zijn veelzijdigheid, ervaring en data. De noodzaak voor defensieve versterking is extra hoog door het wegvallen van Jerdy Schouten. De aanvoerder scheurde in april zijn voorste kruisband af en is naar verwachting pas na de winterstop weer inzetbaar. PSV hoopte aanvankelijk op een huurconstructie om dit verlies op te vangen, een oplossing waar de ex-speler van Feyenoord zelf direct voor openstond.

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De Duitse club ziet een tijdelijke overgang echter niet zitten. Onder de nieuwe trainer Martin Demichelis maakt de rechtspoot, die deze zomer terugkeerde van een verhuurperiode bij Sunderland, gewoon deel uit van de plannen in de Bundesliga. Leipzig wil de verdediger alleen laten gaan bij een definitieve verkoop of een huurperiode met een verplichte koopoptie. Een vergelijkbare constructie gebruikte PSV vorig seizoen al bij de komst van doelman Matej Kovar van Bayer Leverkusen. Omdat de speler nog een doorlopend contract heeft tot medio 2029, voelt de clubleiding in Leipzig geen enkele haast en wil men pas later in augustus 2026 een definitieve beslissing nemen over een eventueel vertrek.

Naast de forse transfersom vormt ook het salaris een flink obstakel voor de Eindhovenaren. De verdediger beschikt bij zijn huidige werkgever over een topcontract, al zou hij bereid zijn om financieel water bij de wijn te doen in ruil voor een belangrijkere rol op het veld. Ondertussen volgt ook Feyenoord de situatie van de voormalige aanvoerder op de voet. Een terugkeer naar De Kuip is op sportief en emotioneel vlak aantrekkelijk, maar financieel lijkt deze deal voor de Rotterdammers een stuk lastiger te realiseren.