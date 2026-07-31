Johan Cruijff Schaal op tv: hier kijk je naar PSV - AZ

PSV en AZ openen zondag officieel het Nederlandse voetbalseizoen. De landskampioen en bekerwinnaar strijden vanaf 18.00 uur in het Philips Stadion om de Johan Cruijff Schaal. De wedstrijd is live op tv te zien, maar op welke zender?

PSV - AZ live kijken op televisie

ESPN en STAR Channel zenden de strijd om de Johan Cruijff Schaal uit. Het betreft dezelfde uitzending, inclusief voor- en nabeschouwing. De voorbeschouwing begint om 17.15 uur.

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Klanten van KPN vinden ESPN op kanaal 15 en STAR Channel op kanaal 17. Bij Odido staan de zenders op respectievelijk kanaal 150 en 16. Ziggo-klanten kijken naar ESPN via kanaal 18 of 421 en vinden STAR Channel op kanaal 11.

PSV verschijnt als regerend landskampioen aan de aftrap. De ploeg van trainer Peter Bosz speelt voor het derde jaar op rij om de Johan Cruijff Schaal en is met vijftien eindzeges recordhouder. Vier van de laatste vijf edities werden door de Eindhovenaren gewonnen.

AZ verzekerde zich van deelname door NEC in de bekerfinale overtuigend met 5-1 te verslaan. De Alkmaarders spelen voor het eerst in dertien jaar weer om de schaal. Hun enige eindzege dateert uit 2009.

De ontmoeting krijgt ook een bijzonder tintje voor Sven Mijnans. De middenvelder verruilde AZ deze zomer voor PSV en kan in zijn eerste officiële wedstrijd voor de Eindhovenaren direct een prijs winnen tegen zijn voormalige club.

Hoe staan PSV en AZ ervoor?

PSV kende een wisselvallige voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van Peter Bosz won onder meer van FC Eindhoven, Raków Częstochowa en Union Sint-Gillis, maar verloor met 1-3 van Villarreal en speelde gelijk tegen Royal Antwerp. Bosz kan inmiddels weer beschikken over meerdere WK-gangers, al is nog niet duidelijk of iedereen zondag volledig wedstrijdfit is.

AZ reist met meer vertrouwen af naar Eindhoven. De Alkmaarders bleven in de voorbereiding ongeslagen en boekten overwinningen op Almere City, KRC Genk en Olympiakos. Trainer Leeroy Echteld moet het tegen PSV wel stellen zonder aanvoerder Jordy Clasie en rechtsback Denso Kasius, die vanwege fysieke problemen ontbreken.

Informatie PSV - AZ

De Johan Cruijff Schaal tussen PSV en AZ begint zondag 2 augustus om 18.00 uur. Serdar Gözübüyük is de scheidsrechter in het Philips Stadion.

Wedstrijd: PSV - AZ

Datum: zondag 2 augustus 2026

Aftrap: 18.00 uur

Voorbeschouwing: vanaf 17.00 uur

Zenders: ESPN en STAR Channel

Locatie: Philips Stadion, Eindhoven