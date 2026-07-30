Anass Salah-Eddine wijst PSV af en staat voor zeer opmerkelijke transfer

staat voor een opmerkelijke transfer. Volgens buitenlandse media is de 24-jarige linkervleugelverdediger namelijk hard op weg naar de Griekse competitie.

Salah-Eddine was het afgelopen seizoen actief bij PSV. De Eindhovense club huurde de back voor één jaar van AS Roma. Salah-Eddine speelde in alle competities 25 wedstrijden en werd landskampioen van Nederland met PSV.

PSV deed vervolgens pogingen om Salah-Eddine definitief los te weken van AS Roma, maar de international van Marokko zag daar naar verluidt geen heil in. De Telegraaf meldde vorige maand dat Salah-Eddine voor zijn kans bij AS Roma wilde gaan. De kans lijkt klein dat de geboren Amsterdammer komend seizoen het shirt van de Italiaanse club zal dragen.

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De Italiaanse transferjournalist Nicolò Schira meldt donderdag op social media namelijk dat Salah-Eddine op het punt staat om zijn loopbaan voort te zetten bij Olympiakos Piraeus. De Griekse grootmacht eindigde vorig seizoen als tweede in de nationale competitie en stroomt daardoor in de derde voorronde van de Champions League in. Daarin is NEC binnenkort de tegenstander.

Volgens Schira is de transfer van Salah-Eddine naar Olympiakos bijna rond. De Grieken betalen naar verluidt maximaal acht miljoen euro om het tot medio 2028 doorlopende contract van de verdediger bij AS Roma af te kopen. Salah-Eddine gaat naar verluidt voor vier seizoenen tekenen in Piraeus.