Domper voor PSV: Salah-Eddine vertrekt uit Eindhoven

lijkt te vertrekken bij PSV. De linksback wil na zijn verhuurperiode in Eindhoven namelijk voor zijn kans gaan bij AS Roma. Dat meldt De Telegraaf dinsdagochtend.

Salah-Eddine werd het afgelopen jaar door PSV gehuurd van AS Roma. De Marokkaanse voetballer kwam in Italië namelijk weinig aan spelen toe. In Eindhoven maakte hij wél de nodige minuten en deed hij het naar behoren. PSV wilde de koopoptie die was opgenomen in de huurdeal dan ook graag lichten.

De Eindhovenaren leken bereid om het met AS Roma afgesproken bedrag van acht miljoen euro op tafel te leggen, maar het is de speler zelf die deze transfer volgens De Telegraaf tegenhoudt. Salah-Eddine krijgt van AS Roma de mogelijkheid om zich te bewijzen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Dat is een kans die de Marokkaans international met beide handen aangrijpt.

Het nieuws is voor PSV een domper, want technisch directeur Earnest Stewart kan dus op zoek naar een nieuwe linksback. Misschien zelfs twee nieuwe linksbacks, want ook Mauro Júnior kan vertrekken uit het Philips Stadion. Er staat namelijk een vertrekclausule van 15 miljoen euro in zijn contract.