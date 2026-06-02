'Arne Slot maakt verrassende keuze na ontslag'

Chris Woerts heeft zich laten informeren over de toekomstplannen van Arne Slot. Volgens de sportmarketeer is de kans groot dat de ontslagen coach deze zomer bewust nog niet ergens aan de slag gaat.

"Ik heb even contact gehad vandaag en ik denk dat hij voor een sabbatical kiest", stelt Woerts maandagavond in het programma De Oranjezomer. "Dat hij even rust neemt, een stapje terug. Hij heeft zijn gezin weinig gezien de afgelopen jaren. Ik denk dat hij tot rust wil komen en dan pas een nieuwe stap gaat maken."

Aan tafel bij De Oranjezomer komt ter sprake of een terugkeer naar Feyenoord niet iets zou zijn voor Slot, maar dat denkt Woerts niet: "Slot komt zeker niet. Je moet nooit teruggaan naar je oude club na twee of drie jaar. Dat wordt niks, dat wordt een drama. En Robert Eenhoorn heeft hem op staande voet ontslagen bij AZ toen hij naar Feyenoord ging. Dus dat is geen happy marriage."

Ook een stap naar Ajax of naar het Nederlands elftal is volgens Woerts totaal niet realistisch. Hij denkt dat Slot de ideale man zou zijn voor Real Madrid: "Hij moet wachten op de presidentsverkiezingen bij Real Madrid. Als Florentino Pérez niet wint, denk ik dat José Mourinho ook niet komt als trainer. Dan zou Slot daar fantastisch passen."