Ajax bereikt akkoord met nieuwe hoofdtrainer Míchel

De deal is rond. Míchel gaat vandaag zijn contract tekenen bij Ajax en wordt de nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdamse club. Dat meldt Fabrizio Romano.
Recent meldde ESPN al dat Ajax een akkoord naderde met Míchel, die afgelopen seizoen degradeerde met het Spaanse Girona uit La Liga. Toen moesten alleen de invulling van de technische staf en de lengte van zijn contract nog worden vastgelegd, maar dat is volgens Fabrizio Romano inmiddels gebeurd.
Míchel tekent volgens De Telegraaf, dat de berichtgeving van Romano bevestigt, een contract tot medio 2028. Hij mag zijn eigen staf meenemen naar Amsterdam, zoals ook Francesco Farioli deed. De Spanjaard was een van de droomkandidaten van technisch directeur Jordi Cruijff, die verder Pep Guardiola, Arne Slot en Peter Bosz op zijn wensenlijstje had staan.
Voor Óscar García betekent dit dat hij een langer verblijf bij het eerste elftal van Ajax kan vergeten. Het is nog niet duidelijk of hij ervoor openstaat terug te keren bij het beloftenelftal of inzet op een vertrek uit Amsterdam.
Wensenlijst.. dat is toch gewoon een wensenlijst van medialandschap Nederland? Kan mij echt niet voorstellen dat er ook maar 1 van die serieus bij Jordi op een lijst stonden.
"De Spanjaard was een van de droomkandidaten van technisch directeur Jordi Cruijff, die verder Pep Guardiola, Arne Slot en Peter Bosz op zijn wensenlijstje had staan." Als dit verlanglijstje echt waar zou zijn dan kan je dit vergelijken met een kind wat enthousiast zijn verjaardagscadeau openmaakt en in huilen uitbarst wanneer hij ziet wat hij daadwerkelijk heeft gekregen.
Ik denk dat wat betreft het wensenlijstje van Jordi Cruijff waarvan twee trainers in een topcompetitie kampioen zijn geworden geen trek zullen hebben om bij Ajax aan de slag te gaan. Daarnaast heb ik het idee dat Bosz momenteel bij PSV goed op zijn plek zit. Dus dat wensenlijstje kon bij voorbaat al de prullenbak in. Cruijff heeft genoeg werk te doen wat betreft het puinruimen wat onder andere Mislintat nagelaten heeft om weer een elftal op de been te brengen wat om de prijzen kan mee doen. Misschien dat hij daardoor voor een trainer als Michel gekozen heeft.
