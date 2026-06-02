Ajax bereikt akkoord met nieuwe hoofdtrainer Míchel

De deal is rond. Míchel gaat vandaag zijn contract tekenen bij Ajax en wordt de nieuwe hoofdtrainer van de Amsterdamse club. Dat meldt Fabrizio Romano.

Recent meldde ESPN al dat Ajax een akkoord naderde met Míchel, die afgelopen seizoen degradeerde met het Spaanse Girona uit La Liga. Toen moesten alleen de invulling van de technische staf en de lengte van zijn contract nog worden vastgelegd, maar dat is volgens Fabrizio Romano inmiddels gebeurd.

Míchel tekent volgens De Telegraaf, dat de berichtgeving van Romano bevestigt, een contract tot medio 2028. Hij mag zijn eigen staf meenemen naar Amsterdam, zoals ook Francesco Farioli deed. De Spanjaard was een van de droomkandidaten van technisch directeur Jordi Cruijff, die verder Pep Guardiola, Arne Slot en Peter Bosz op zijn wensenlijstje had staan.

Voor Óscar García betekent dit dat hij een langer verblijf bij het eerste elftal van Ajax kan vergeten. Het is nog niet duidelijk of hij ervoor openstaat terug te keren bij het beloftenelftal of inzet op een vertrek uit Amsterdam.

