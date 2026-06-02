Liverpool vindt binnen drie dagen de opvolger voor Arne Slot

Liverpool heeft een akkoord bereikt met de opvolger van de ontslagen Arne Slot. Andoni Iraola volgt de Nederlandse coach op bij de Engelse grootmacht, zo melden verschillende internationale media.

Liverpool nam zaterdagmiddag na twee seizoenen afscheid van Slot. De Nederlander wist in zijn eerste jaar landskampioen te worden, maar afgelopen seizoen verliep moeizaam. Na een evaluatie heeft de clubleiding de conclusie getrokken dat de club behoefte had aan verandering om weer mee te doen om de titel. Zodoende werd besloten om niet verder te gaan met Slot.

Artikel gaat verder onder video

Iraola, die op dit moment nog trainer is van AFC Bournemouth, was volgens Fabrizio Romano na het ontslag van Slot de torenhoge favoriet om de Bergentheimer op te volgen. Dat bleek te kloppen: Liverpool heeft drie dagen later een akkoord bereikt met de Spanjaard, die een contract voor drie seizoenen gaat tekenen op Anfield.

Iraola heeft de afgelopen seizoenen uitstekend gepresteerd. In zijn eerste seizoen haalde Bournemouth 48 punten, destijds het hoogste totaal ooit voor de club in de Premier League. Dat verbeterde hij in zijn tweede seizoen. Dit jaar eindigde de club als zesde. Komend jaar speelt Bournemouth daardoor voor het eerst in de clubgeschiedenis Europees voetbal.